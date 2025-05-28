Στα 375 εκατ. ευρώ αυξήθηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ, μετά το υψηλό ενδιαφέρον που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας.

Ειδικότερα, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, αυξήθηκε εκ νέου ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συγκεκριμένα, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός από 250 εκατ. ευρώ ανέρχεται πλέον στα 375 εκατ. ευρώ, ήτοι στο 150% σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη.

Η αύξηση των διαθέσιμων πόρων, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έρχεται σε απάντηση της εξαιρετικά υψηλής ζήτησης μέσω των αιτήσεων που κατατέθηκαν. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται την ένταξη περισσότερων δικαιούχων στη δράση και κατά συνέπεια τη στήριξη περισσότερων επενδυτικών σχεδίων σε έναν από τους νευραλγικότερους και πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό.

Σημειώνεται ότι έχουν κατατεθεί 6.669 αιτήσεις για σχετική χρηματοδότηση σε ολόκληρη την επικράτεια.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο τηλέφωνο 801 11 36 300, στο email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr, και από τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 6985210, στο e-mail επικοινωνίας: info@efepae.gr καθώς και από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.





Πηγή: skai.gr

