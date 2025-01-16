«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι προϋποθέσεις και οι επιπλέον παροχές από τις τράπεζες

Ξεκίνησε από χθες, (15/1) η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Σπίτι μου IΙ», το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, υλοποιείται στο πλαίσιο του Δανειακού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «NextGenerationEU».

Η συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως αναφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και πρόσβαση στις υπηρεσίες του προγράμματος, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αναλάβει και πάλι τη διαχείριση του προγράμματος "ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ", συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που προσφέρει τη δυνατότητα σε 20.000 νέους, ζευγάρια και οικογένειες να αποκτήσουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και επιδοτούμενο επιτόκιο.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργάζονται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τα παρακάτω τραπεζικά ιδρύματα: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Αττικής, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Οι συστημικές τράπεζες με ανακοινώσεις αναφέρουν μεταξύ άλλων:

Εθνική Τράπεζα - Παρέχει πρόσθετα οφέλη

Όπως αναφέρει η Εθνική Τράπεζα σε ανακοίνωση της το Πρόγραμμα «Σπίτι μου II», που απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από 25 έως και 50 ετών, περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, όπως:

Χρηματοδότηση έως 90% της αξίας του ακινήτου, για κατοικία αξίας έως 250.000 ευρώ με επιφάνεια έως 150 τ.μ. και παλαιότητα έως 31/12/2007.

Μέγιστο ποσό δανείου 190.000 ευρώ.

Διάρκεια αποπληρωμής έως 30 έτη.

Άτοκη χρηματοδότηση για το 50% του ποσού δανείου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Mηδενική εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος και χορήγησης δανείου.

Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα συμπληρωματικά παρέχει:

Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε βήμα της διαδικασίας από εξειδικευμένους στο Πρόγραμμα συμβούλους των καταστημάτων.

Άμεση προέγκριση και γρήγορες διαδικασίες εκταμίευσης.

Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης για ανακαίνιση ή /και ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου με προνομιακούς όρους.

Διπλάσιους πόντους επιβράβευσης Go For More για κάθε συνεπή αποπληρωμή της μηνιαίας δόσης.

10% έκπτωση για επιλεγμένες αγορές στα καταστήματα ΙΚΕΑ.

Δωρεάν παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης Περιεχομένου (χωρίς Σεισμό) για τον 1ο χρόνο με κάθε νέα ασφάλιση Ζωής δανειολήπτη.

Δυνατότητα έκδοσης Πιστωτικής Κάρτας χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη του δανειολήπτη για συνεχή ενημέρωση, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών έως την απόκτηση της κατοικίας, παρέχεται από την Εθνικής Τράπεζα η δυνατότητα της παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή, της πορείας της αίτησης online, μέσω του NBG Internet Banking.

Alpha Bank - Έχουν συγκροτηθεί ειδικές μονάδες που θα εξυπηρετούν άμεσα τους ενδιαφερόμενους

Η Alpha Bank, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού ζητήματος στην Ελλάδα και στην υλοποίηση του ονείρου χιλιάδων Ελλήνων για την απόκτηση της δικής τους κατοικίας, συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Η Τράπεζα έχει συγκροτήσει ειδικές μονάδες που θα εξυπηρετούν άμεσα τους ενδιαφερόμενους τόσο μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της όσο και τηλεφωνικά εξ αποστάσεως.

Οι πελάτες της Τράπεζας, όπως επισημαίνεται, θα επωφεληθούν από τους προνομιακούς όρους του «Σπίτι μου ΙΙ», όπως:

Χρηματοδότηση έως 90% της αξίας του ακινήτου, με ανώτατο ποσό δανείου τα 190.000 ευρώ

Μηδενικό επιτόκιο για το 50% του δανείου

Αποπληρωμή σε 3 έως 30 χρόνια

Δυνατότητα επιδότησης των τόκων κατά 50% για τρίτεκνες οικογένειες ή οικογένειες με δύο παιδιά που θα αγοράσουν ακίνητο στους Δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου και Διδυμότειχου.

Χωρίς δαπάνη για την εξέταση του αιτήματος χρηματοδότησης

Επιπλέον, η Alpha Bank παρέχει στους πελάτες της:

Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο για το έντοκο ποσό του δανείου

10% έκπτωση για την ασφάλιση του ακινήτου στο πρόγραμμα Alpha Home Insurance Superior της Generali

Ταχεία διαδικασία εξυπηρέτησης σε κάθε στάδιο του δανείου

Σε δηλώσεις του ο Ισίδωρος Πάσσας, Chief of Retail Banking της Alpha Bank, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα όσους υποβάλλουν αιτήσεις μέσω του Δικτύου Καταστημάτων αλλά και εξ' αποστάσεως και θα τους καθοδηγούν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τράπεζα Πειραιώς - Συγκεκριμένα παραδείγματα

Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Σπίτι μου IΙ», το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Η Πειραιώς, όπως επισημαίνει, συμμετέχει στο πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ με επιτόκιο Euribor 1 μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου 1,60%. Το επιτόκιο αφορά το 50% των κεφαλαίων του δανείου καθώς το υπόλοιπο μισό είναι άτοκο λόγω της συγχρηματοδότησης με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά συνέπεια το συνολικό ποσό του δανείου θα επιβαρυνθεί με το μισό του παραπάνω επιτοκίου.

Παράδειγμα: Το Euribor 1 μηνός ανέρχεται σήμερα 14/1/25 σε 2,84%. Ο πελάτης της Πειραιώς θα έχει σήμερα επιτόκιο στο συνολικό ποσό του δανείου 2,22% που αντιστοιχεί στο μισό του αθροίσματος 2,84% Euribor 1Μ + 1,60%.Για ένα μέσο δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 30 έτη, η μηνιαία δόση θα ανέρχεται σε 380,72 ευρώ. Ωστόσο, δεδομένης της πτωτικής τάσης των επιτοκίων, όσο το Euribor θα υποχωρεί τόσο το συνολικό επιτόκιο και η δόση θα μειώνονται.

Οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και online μέσω του Piraeus e-banking ή να εξυπηρετηθούν από οποιαδήποτε κατάστημα.

Eurobank - Ένας προσωπικός σύμβουλος για κάθε πελάτη

Η Eurobank, η τράπεζα με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα, συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» που συγχρηματοδοτείται με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και της Τράπεζας, στηρίζοντας την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη διαχείριση του θέματος της στέγασης, χρηματοδοτώντας με προνομιακούς όρους την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η Eurobank ανακοίνωσε επίσης της συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», δίνοντας τη δυνατότητα για υποβολή αιτήσεων έως και 30 Απριλίου 2025 (30.04.2025) χωρίς έξοδα δανείου.

Παράλληλα, η Τράπεζα θέτει στην υπηρεσία των πελατών της ένα νέο και απολύτως προσωποποιημένο μοντέλο εξυπηρέτησης με ταχύτερες και πιο άμεσες διαδικασίες για όσους θέλουν να αγοράσουν το δικό τους σπίτι λαμβάνοντας στεγαστικό δάνειο. Μέσω της νεοσύστατης Κεντρικής Μονάδας Εξυπηρέτησης Στεγαστικών Δανείων, παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο δανειολήπτη να συνεργάζεται με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο σύμβουλο της Eurobank, ο οποίος ασχολείται προσωπικά με την αίτηση για τη χρηματοδότησή του, μετά την οικονομική προέγκριση μέχρι και την εκταμίευση του δανείου. Με τον τρόπο αυτό, έχοντας στο πλευρό του τον προσωπικό του σύμβουλο σε κάθε βήμα, ο πελάτης ενημερώνεται λεπτομερώς, αποφεύγει μετακινήσεις και κυρίως επιλύει οποιαδήποτε απορία ή εκκρεμότητα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης της Eurobank, ο πελάτης, σε μια σημαντική στιγμή όπως είναι η αγορά κατοικίας, υποβάλει την αίτησή του στο κατάστημα ή μέσω video κλήσης και αφού λάβει την οικονομική προέγκριση, εξυπηρετείται εφεξής από εξειδικευμένο προσωπικό σύμβουλο, ο οποίος παρέχει: προσωπική υποστήριξη, συμβουλευτική καθοδήγηση, άμεση επικοινωνία.

Ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με το στέλεχος της Τράπεζας απευθείας στο κινητό του τηλέφωνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή με email, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα. Διαθέσιμη είναι μέσα από το eurobank.gr η Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όσους επιθυμούν να λάβουν γενικές πληροφορίες ή να κλείσουν ραντεβού σε Κατάστημα. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν την ειδική γραμμή εξυπηρέτησης 211-1908040.

