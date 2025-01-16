Σπίτι μου ΙΙ: Τις 25.000 έφτασαν οι αιτήσεις

Τις 25.000 έφτασαν οι αιτήσεις επιλεξιμότητας στο gov.gr που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "Σπίτι μου ΙΙ", από τις 12.00 μ.μ. χθες 15/1 οπότε άνοιξε η πλατφόρμα και μέχρι αυτή τη στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι πρεμιέρα χθες Τετάρτη 15 Ιανουαρίου έκανε το πρόγραμμα στεγαστικών δανείων «Σπίτι μου 2», με αλλαγές και διευρυμένα κριτήρια για τους δικαιούχους.

Για την εξυπηρέτηση οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τα τραπεζικά καταστήματα μπορούν να επικοινωνούν με:

E-mail: spitimou2@hdb.gr και

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 211-1058652

Πρώτο βήμα είναι η υποβολή της αίτησης στο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του ενδιαφερομένου, όπου και προσκομίζει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά είναι και η έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr που είναι διαθέσιμη από σήμερα, 15/1 στις 12.00 μ., Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται καταχωρίζοντας τους προσωπικούς κωδικούς του ΤAXIS.

Μόλις εισέλθει στο σύστημα, αυτομάτως αντλούνται τα στοιχεία του. Ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει από το σύστημα έναν αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, με το οποίο μαθαίνει μερικές ημέρες αργότερα το αποτέλεσμα του ελέγχου. Αν κριθεί επιλέξιμος από το σύστημα, εκτυπώνει και προσκομίζει τη βεβαίωση στο πιστωτικό ίδρυμα. Ο αιτών δύναται επίσης να προσκομίσει για αρχή στο πιστωτικό ίδρυμα τα δικαιολογητικά και μόλις εκδοθεί η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, να την προσκομίσει ξεχωριστά.

Προσοχή: Το γεγονός ότι η πλατφόρμα του gov.gr καταχωρεί ένα πρόσωπο ως επιλέξιμο, δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι είναι και αποδεκτό στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση της τελικής επιλεξιμότητας διενεργείται από το πιστωτικό ίδρυμα.

Το πιστωτικό ίδρυμα επίσης ενημερώνει αναλυτικά για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο αιτών σε όλα τα στάδια.

Είναι σημαντικό, το ακίνητο που θα βρει ο αιτών να διαθέτει Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου, καθώς στην πορεία θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο από τον τεχνικό και νομικό έλεγχο που θα ακολουθήσει το πιστωτικό ίδρυμα και επιπλέον, θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

Μετά την επιλογή του ακινήτου από τον αιτούντα, το πιστωτικό ίδρυμα έχει προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών για να ελέγξει την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του αποκτώμενου ακινήτου.

Μετά τη θετική απάντηση της ΕΑΤ, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να ενημερώσει τον δικαιούχο για την υπαγωγή του στο πρόγραμμα. Η έγκριση υπαγωγής ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

Μέσα στο διάστημα αυτό, το πιστωτικό ίδρυμα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου. Εάν ο έλεγχος ολοκληρωθεί επιτυχώς, ενημερώνεται ο δικαιούχος να προβεί στη σύναψη του οριστικού συμβολαίου αγοράς του ακινήτου.

Κατόπιν της σύναψης του οριστικού συμβολαίου αγοράς, το πιστωτικό ίδρυμα συνάπτει τη Σύμβαση Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος επιβαρύνονται με τα έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με την εγγραφή του βάρους επί του αποκτηθέντος ακινήτου (ενδεικτικά: δαπάνη για την έκδοση της δικαστικής απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου, τέλος για την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης, έξοδα για την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικών, την περίληψη της δικαστικής απόφασης και την έκδοση των πιστοποιητικών, έξοδα για τη δήλωση των δικαιωμάτων προσημείωσης, εφόσον λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο, έξοδα άρσης προσημείωσης).

Οι έξι βελτιώσεις στο «Σπίτι μου ΙΙ»

- Το όριο ηλικίας των δικαιούχων αυξήθηκε έως τα 50 έτη. Στο «Σπίτι μου 1», το όριο ηλικίας ήταν τα 39 έτη.

- Αυξήθηκε από τα 16.000 στα 20.000 το εισοδηματικό όριο για τον άγαμο. Το οικογενειακό αναπροσαρμόζεται από τα 24.000 ευρώ στα 28.000 ευρώ, με το κάθε παιδί να αυξάνει το ποσό κατά 4.000 ευρώ (από 3.000 ευρώ) και το εισόδημα για μονογονεϊκή οικογένεια αυξάνεται από τα 27.000 ευρώ στα 31.000 ευρώ, με το κάθε παιδί μετά το πρώτο, να αυξάνει το ποσό κατά 5.000 ευρώ (από 3.000 ευρώ).

- Ο υπολογισμός του εισοδήματος θα βασίζεται πλέον στον μέσο όρο των τελευταίων τριών ετών και όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υπερβαίνει το ανώτατο εισοδηματικό όριο.

- Αυξάνεται η αξία του συμβολαίου του ακινήτου προς αγορά. Ανεβαίνει στα 250.000 ευρώ από 200.000 ευρώ, επιτρέποντας την κάλυψη του 90% αυτής της τιμής. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης είναι 190.000 ευρώ.

- Στο όριο των 150 τ.μ. δεν περιλαμβάνονται πλέον οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κλπ.), που βρίσκονται στους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους πολυκατοικίας και δεν αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, αλλά ανήκουν σε κάποια οριζόντια ιδιοκτησία κατ΄ αποκλειστική χρήση και αναγράφονται στον τίτλο ιδιοκτησίας.

- Προβλέπεται για πρώτη φορά ειδική μέριμνα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των κατοίκων του Έβρου. Οικογένειες με δυο παιδιά που αποκτούν την πρώτη κατοικία τους στους Δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου ή Διδυμοτείχου, δικαιούνται επιδότηση επιτοκίου κατά 50% για το μέρος του δανείου που χρηματοδοτείται από το πιστωτικό ίδρυμα.

Εδώ θα βρείτε 35 επικαιροποιημένες ερωτήσεις/απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις ειδικές περιπτώσεις και τη διαδικασία του προγράμματος.

