Οι δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αξίζουν έως και $50 δισ. αν η ByteDance αποφασίσει να πουλήσει

Επιχειρηματικοί μεγιστάνες όπως ο Ίλον Μασκ θα πρέπει να είναι έτοιμοι να δαπανήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ, εάν η μητρική εταιρεία ByteDance αποφασίσει να πουλήσει, σύμφωνα με το CNBC.

Υπενθυμίζεται ότι τ TikTok βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πιθανή απαγόρευση στις ΗΠΑ, αν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει να επιβάλει τον νόμο για την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με τον οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως η Apple και η Google, θα τιμωρούνται για τη φιλοξενία της εφαρμογής μετά την προθεσμία της Κυριακής. Η ByteDance δεν έχει αναφέρει ότι θα πουλήσει τη μονάδα της εφαρμογής στις ΗΠΑ, αλλά η κινεζική κυβέρνηση έχει εξετάσει ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο ο ιδιοκτήτης της X Ίλον Μασκ θα αποκτούσε τις δραστηριότητες, ως μέρος διαφόρων σεναρίων που εξετάζονται, μετέδωσε τη Δευτέρα το Bloomberg News. Η TikTok όμως διέψευσε την Τρίτη ότι η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης των δραστηριοτήτων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ στον ιδιοκτήτη του «Χ» Ίλον Μασκ, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «μυθοπλασία» αυτό το σενάριο.

Εάν η ByteDance αποφασίσει να πουλήσει, οι δυνητικοί αγοραστές ενδέχεται να πρέπει να δαπανήσουν μεταξύ 40 και 50 δισ. δολαρίων. Αυτή είναι η αποτίμηση που έχει εκτιμήσει ο ανώτερος αντιπρόεδρος της CFRA Research Angelo Zino για τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ. Ο Zino βασίζει την αποτίμησή του σε εκτιμήσεις για τη βάση χρηστών και τα έσοδα της TikTok στις ΗΠΑ σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες εφαρμογές.

Το TikTok έχει περίπου 115 εκατ. μηνιαίους χρήστες στις ΗΠΑ, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τους 131 εκατ. χρήστες του Instagram, σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας Sensor Tower. Αυτό τοποθετεί το TikTok μπροστά από το Snapchat, το Pinterest και το Reddit, τα οποία έχουν στις ΗΠΑ μηνιαίες βάσεις χρηστών κινητής τηλεφωνίας 96 εκατ., 74 εκατ.και 32 εκατ., σύμφωνα με την Sensor Tower.

Η εκτίμηση του Zino, ωστόσο, είναι μειωμένη από τα περισσότερα από 60 δισ. δολάρια που είχε υπολογίσει για τη μονάδα τον Μάρτιο του 2024, όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το αρχικό νομοσχέδιο για την εθνική ασφάλεια, το οποίο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε σε νόμο τον επόμενο μήνα.

Οι αναλυτές του Bloomberg εκτιμούν ότι η αξία των δραστηριοτήτων της TikTok στις ΗΠΑ κυμμαίενται μεταξύ 30 και 35 δισ. δολαρίων.

Οι αναλυτές του Bloomberg σημείωσαν ότι η εξεύρεση αγοραστή για τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, ο οποίος θα μπορεί να στηρίξει οικονομικά τη συναλλαγή και να αντιμετωπίσει τον ρυθμιστικό έλεγχο σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων, καθιστά την πώληση δύσκολη. Ο αγοραστής ενδέχεται επίσης να δυσκολευτεί να επεκτείνει την επιχείρηση διαφημίσεων της TikTok, σημείωσαν.

Μια κοινοπραξία επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων ο δισεκατομμυριούχος Frank McCourt και ο πρόεδρος της O'Leary Ventures Kevin O'Leary, υπέβαλε προσφορά για την αγορά της TikTok από την ByteDance. Ο O'Leary έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η κοινοπραξάι θα ήταν πρόθυμη να πληρώσει έως και 20 δισ. δολάρια για να αποκτήσει τα περιουσιακά στοιχεία των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ χωρίς τον αλγόριθμο.

Νωρίτερα σήμερα η Washington Post μετέδωσε ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, το οποίο θα αναστείλει την απαγόρευση ή την πώληση του TikTok για 60 έως 90 ημέρες

