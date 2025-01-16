Με ξεχωριστά κίνητρα η ένταξη πληγέντων της Στερεάς Ελλάδας και της Κρήτης στο «Εξοικονομώ 2025»

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, προστίθενται στους ωφελούμενους του «Εξοικονομώ 2025», για τους οποίους προβλέπονται αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεων (80% - 100%) και ειδικός προϋπολογισμός (91,3 εκατ. ευρώ), οι πληγέντες (πλημμυροπαθείς και σεισμοπαθείς) των Περιφερειών της Στερεάς Ελλάδας και της Κρήτης.

Συγκεκριμένα όσον αφορά στις περιοχές που προστίθενται:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Άννης, Λίμνης, Ροβιών και Κεχριών, της Δημοτικής Ενότητας Ελιμνίων

- Δημοτικές Κοινότητες Βλαχιάς, Μαντουδίου, Φαράκλας, Στροφυλιάς, Μετοχίου Κηρέως και Πηλίου, της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως

2. ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

- Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού, της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού

- Δημοτικές Κοινότητες Αρτεμισίου, Ασμηνίου, Βασιλικών και Γουβών, της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου

- Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας, της Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας

- Δημοτικές Κοινότητες Νέου Πύργου, Ταξιάρχου και Ωραιών, της Δημοτικής Ενότητας Ωραιών

3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

- Δημοτική Κοινότητα Αλμυροποτάμου, της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων

4. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

- Δημοτική Κοινότητα Οκτωνιάς, της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος

- Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου, της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

- Δημοτική Κοινότητα Ελάτειας, της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας

2. ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

- Δημοτικές Κοινότητες Βουζίου, Γερακλίου, Καρυών, Μαντασιάς, Πετρωτού, Πολυδενδρίου, Δομοκού και Πουρναρίου, της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού

- Δημοτικές Κοινότητες Αγραπιδιάς, Γαβρακίων, Εκάρας, Θαυμακού Βαρδαλής, Βελεσιωτών, Νέου Μοναστηρίου και Σοφιάδας, της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος

3. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

- Δημοτική Κοινότητα Δαμάστας, Μοσχοχωρίου Γοργοποτάμου (Αλεποσπίτων), της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής (Λιμογαρδίου), Κόμματος, Λυγαριάς, Λαμιέων και Κωσταλέξη, της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων

- Δημοτικές Κοινότητες Αμουρίου, Ζηλευτού, Λειανοκλαδίου και Στίρφακας, της Δημοτικής Ενότητας Λειανοκλαδίου

- Δημοτικές Κοινότητες Λουτρών Υπάτης, Μεξιατών και Ροδωνιάς, της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης

4. ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

- Δημοτικές Κοινότητες Βαθυκοίλου, Γλύφας και Πελασγίας, της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας

- Δημοτική Κοινότητα Στυλίδος και Αγίας Μαρίνης Φθιώτιδος, της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδος

5. ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

- Δημοτική Κοινότητα Μακρακώμης, της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης

- Δημοτική Κοινότητα Σπερχειάδος, της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος

6. ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

- Δημοτική Κοινότητα Καμένων Βούρλων, της Δημοτικής Ενότητας Καμένων Βούρλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

- Επιπλέον Δ. Κοινότητες - Ενότητες

2. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

- Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας

3. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

- Δ.Ε. Τεμένους

4. ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

- Ολόκληρος ο Δήμος (Επιπλέον Κοινότητες – Ενότητες)

Υπενθυμίζεται πως το «Εξοικονομώ 2025» περιλάμβανε, ήδη, τα παραπάνω κίνητρα (αυξημένο ποσοστό επιχορηγήσεων και ειδικό προϋπολογισμό) για τη στήριξη:

- οικογενειών με μέλος/μέλη ΑμεΑ,

- οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα,

- ευάλωτων νοικοκυριών (βάσει εισοδηματικών κριτηρίων),

- πληγέντων της Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανόμενων των σεισμόπληκτων ωφελούμενων της δημοτικής κοινότητας Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου) και

- σεισμόπληκτων του Αρκαλοχωρίου και της Σάμου.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα, οι αιτήσεις χρηματοδότησης από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά έως τις 20.3.2025 και υποχρεωτικά μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος (https://exoikonomo2025.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 213 1513753, 213 1513745 (καθημερινές, 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.), καθώς και στο email: exoikonomo2025@prv.ypeka.gr

Το «Εξοικονομώ 2025» υλοποιείται στο πλαίσιο του “RePowerEU”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

Πηγή: skai.gr

