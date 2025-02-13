Τα ακίνητα που είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια τους, επιχειρούν να προτεραιοποιήσουν οι τράπεζες και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα ακίνητα από τους πλειστηριασμούς, προκειμένου να αυξήσουν την προσφορά στην αγορά, αλλά και να αποφύγουν τον διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ που τίθεται σε ισχύ από το 2026.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, πρόκειται για περίπου 5.000 ακίνητα που έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπει το πρόγραμμα Σπίτι Μου ΙΙ.

Οι τράπεζες αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα ακίνητα, που έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους έπειτα από πλειστηριασμούς λόγω οφειλών από κόκκινα δάνεια, έχουν κάθε λόγο να προωθήσουν το στοκ αυτών των ακινήτων, προκείμενου αφενός να περιορίσουν το πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά και αφετέρου να αποφύγουν να πληρώνουν διπλό ΕΝΦΙΑ από το 2026.



Πηγή: skai.gr

