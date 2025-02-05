Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ». Ήδη οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 102.000, ωστόσο, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, μόλις ένας στους δέκα υποψήφιους δανειολήπτες έχουν ήδη βρει σπίτι, καθώς η προσφορά ακινήτων είναι περιορισμένη.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι είναι:

Άτομα ηλικίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από 25 έως 50 ετών

Σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας εκ των δύο είναι ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από 25 έως 50 ετών, εφόσον, δεν διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία τους και, ικανοποιούν τα εισοδηματικά κριτήρια όπως αποτυπώνονται στα δικαιολογητικά.

Τα εισοδηματικά όρια:

Για άγαμους το όριο είναι 20.000 ευρώ

Για ζευγάρι το όριο είναι 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ ανά παιδί

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ ανά παιδί

Κατώτατο όριο εισοδήματος: Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, το ελάχιστο όριο εισοδήματος είναι 10.000 ευρώ.

Για το κατώτατο όριο των 10.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων (πραγματικών ή τεκμαρτών), ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης. Συμπεριλαμβάνονται επίσης εισοδήματα από συντάξεις και προνοιακά επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων.

Τα δικαιολογητικά

Ταυτότητα

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που δεν έχει εκδοθεί νωρίτερα από 1 μήνα πριν την αίτηση).

Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους.

Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους.

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

Μετά την προέγκριση, σειρά παίρνει η προσκόμιση περισσότερων δικαιολογητικών στην τράπεζα. Η τράπεζα έχει προθεσμία 30 ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών για να ελέγξει την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του αποκτώμενου ακινήτου.

Πηγή: skai.gr

