Δωρεάν κρατικό χρήμα ως 8.000 ευρώ για την ανακαίνιση κατοικίας

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον διπλασιασμό των ενισχύσεων που χορηγεί το κράτος μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Μετά από αρκετούς μήνες καθυστέρησης, στις 21 Φεβρουαρίου θα καταστεί εφικτή η πολυαναμενόμενη προσαρμογή στο υπάρχον πρόγραμμα που αυξάνει τα χορηγούμενα ποσά. Βάσει του σχετικού σχεδιασμού η επιδότηση για ανακαίνιση κενής κατοικίας ανεβαίνει στα 8.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% της δαπάνης για εργασίες κόστους μέχρι 13.330 ευρώ.

Μάλιστα, όπως έχουν προαναγγείλει τα συναρμόδια Υπουργεία, σε όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο «Ανακαινίζω- Νοικιάζω» θα δοθούν αναδρομικά ποσά που φτάνουν ως τα 4.000 ευρώ.

Σε ποιους χορηγείται η ενίσχυση του «Ανακαινίζω Νοικιάζω»

Ως τώρα μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω- Νοικιάζω» της ΔΥΠΑ ο δυνητικός δικαιούχος μπορούσε να λάβει ποσό που αγγίζει τα 4.000 ευρώ για να χρηματοδοτήσει εργασίες ανακαίνισης «κενού» ακινήτου, ώστε να το «ρίξει» και πάλι στην αγορά.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 40% των δαπανών που θα κάνει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου για την ανακαίνιση της κενής κατοικίας του με όριο τις 10.000 ευρώ.

Πλέον το πρόγραμμα θα «αναβαθμιστεί» και το ποσό της επιδότησης θα διπλασιαστεί για να φτάσει τα 8.000 ευρώ.

Η ενίσχυση μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω- Νοικιάζω» χορηγείται σε εκείνους, οι οποίοι προχωρούν σε ανακαίνιση των κενών διαμερισμάτων τους με στόχο να αναζητήσουν μισθωτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση παραμένει πάντως το διαμέρισμα να δηλώνεται ως «κενό/κλειστό» για 3 χρόνια στο Ε2.

Το «Ανακαινίζω Νοικιάζω» επιδοτεί μια σειρά από δαπάνες προκειμένου οι ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν κατοικίες που σήμερα είναι κενές, με τη δέσμευση ότι θα τις εκμισθώσουν τουλάχιστον για μια τριετία.

Ποιοι είναι δικαιούχοι της επιδότησης

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας, για ένα ακίνητο με χρήση κατοικίας, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω πέντε προϋποθέσεις:

Οι δικαιούχοι διαθέτουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%.

Το ακίνητο (διαμέρισμα ή μονοκατοικία) έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή.

Οι δικαιούχοι έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων.

Το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών.

Οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους τα τελευταία 5 έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους, δηλαδή από 1.1.2019 και εφεξής.

Ενδεικτικά, στις δαπάνες μπορούν να περιληφθούν οι εργασίες για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.

Επίσης, προβλέπονται οι δαπάνες για αγορά των αναγκαίων υλικών, δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις εργασίες και δαπάνες μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών, εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών.



