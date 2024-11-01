Στις 51,2 μονάδες έκλεισε τον Οκτώβριο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers' Index - PMI), υψηλότερα από τις 50,3 μονάδες του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global, η βελτίωση της υγείας του τομέα ήταν εντονότερη από τον μέσο όρο της έρευνας, παρότι ήταν η δεύτερη ασθενέστερη σε διάστημα περίπου ενός έτους.

Η άνοδος του τομέα υποστηρίχθηκε από την νέα αύξηση της παραγωγής τον Οκτώβριο, μετά από μια ελαφρά συρρίκνωση κατά την προηγούμενη περίοδο της έρευνας. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ιδιαίτερα βραδύτερος από τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, η αύξηση οφείλεται στις προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας των ετοίμων προϊόντων.

Επιπλέον, τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2023, και με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2020.

Η μείωση των νέων παραγγελιών για δεύτερο συνεχή μήνα επηρέασε αρνητικά τον ρυθμό αύξησης της παραγωγής στο ξεκίνημα του τέταρτου τριμήνου.

Σύμφωνα με αναφορές στο πλαίσιο της έρευνας, η υποχώρηση του συνόλου των νέων πωλήσεων προήλθε από την ασθενή ζήτηση από πελάτες του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν για πρώτη φορά από τον περασμένο Νοέμβριο. Όπως παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια κάθε μήνα μετά τον Αύγουστο του 2023, οι τιμές εισροών για τους Έλληνες κατασκευαστές αυξήθηκαν εκ νέου τον Οκτώβριο. Οι εταιρείες επισήμαναν, στο πλαίσιο της έρευνας, ότι στην αύξηση οδήγησαν το υψηλότερο κόστος ενέργειας, πετρελαίου και προμηθευτών, παράλληλα με τις ελλείψεις ορισμένων εισροών. Παρότι ισχυρός, ο ρυθμός αύξησης ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο και ηπιότερος από τον μέσο όρο της έρευνας.

Κατ' αναλογία με τον μέτριο ρυθμό αύξησης του κόστους, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν τις τιμές πώλησης με βραδύτερο ρυθμό τον Οκτώβριο. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών εργοστασίου ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί στο τρέχον διάστημα 14 μηνών συνεχούς αύξησης, καθώς ο ανταγωνισμός εμπόδισε τις αυξήσεις των τιμών.

Ταυτόχρονα, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν τον αριθμό εργαζομένων τους στο ξεκίνημα του τέταρτου τριμήνου. Η δημιουργία θέσεων εργασίας ακολούθησε μια μικρή μείωση των επιπέδων απασχόλησης τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ρυθμός αύξησης ήταν, σε γενικές γραμμές, μέτριος.

Ο μεγαλύτερος αριθμός προσωπικού υποστήριξε τη δέκατη πέμπτη συνεχή μηνιαία μείωση των αδιεκπεραίωτων εργασιών. Η περιορισμένη εισροή νέων παραγγελιών έδωσε επίσης τη δυνατότητα στις εταιρείες να διεκπεραιώσουν τις εργασίες σε εκκρεμότητα, καθώς οι ημιτελείς εργασίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο.

Παρά τις υποτονικές συνθήκες ζήτησης, οι προσδοκίες των κατασκευαστών ως προς την παραγωγή αυξήθηκαν τον Οκτώβριο. Ο βαθμός αισιοδοξίας ήταν ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί από τον Μάιο, λόγω των προγραμματισμένων επενδύσεων σε μηχανήματα και διαφήμιση, παράλληλα με την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Οι περιορισμένες εισροές νέων παραγγελιών και η χρήση των αποθεμάτων για τη συμπλήρωση της παραγωγής οδήγησαν στη μείωση των αγορών εισροών κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν οριακή μείωση τόσο της αγοραστικής δραστηριότητας όσο και των αποθεμάτων εισροών. Εν τω μεταξύ, οι καθυστερήσεις στις αποστολές και στις μεταφορές οδήγησαν σε μεγαλύτερη επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών.

