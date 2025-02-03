S&P Global: Η αύξηση της παραγωγής στον ελληνικό τομέα μεταποίησης εξασθενεί στο ξεκίνημα του 2025

Ο ελληνικός τομέας μεταποίησης παρέμεινε σε πλαίσια ανάπτυξης στο ξεκίνημα του 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρευνας PMI® από την S&P Global, με νέες αυξήσεις της παραγωγής και των νέων παραγγελιών.

Παρά τις αναφορές για συνεχή βελτίωση των συνθηκών ζήτησης, οι ρυθμοί αύξησης της παραγωγής και των νέων εργασιών εξασθένησαν από τους αντίστοιχους που παρατηρήθηκαν τον Δεκέμβριο, αποδυναμώνοντας τη γενική άνοδο που σημειώθηκε στον τομέα. Παρ’ όλα αυτά, οι παραγωγοί αγαθών εξακολούθησαν να αυξάνουν τον αριθμό εργαζομένων τους, ενώ οι αγορές εισροών αυξήθηκαν επίσης λόγω της επιδείνωσης των δυσκολιών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε επίσης, καθώς οι κατασκευαστές κατέγραψαν μεγαλύτερη αισιοδοξία ως προς τις προοπτικές σχετικά με την παραγωγή κατά το επόμενο έτος.

Εν τω μεταξύ, το κόστος εισροών αυξήθηκε με σημαντικό ρυθμό κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης εξασθένησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών. Παρακινούμενες από την αύξηση των νέων παραγγελιών, οι εταιρείες αύξησαν τις τιμές πώλησης με εντονότερο ρυθμό.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI) έκλεισε στις 52.8 μονάδες τον Ιανουάριο, ελαφρώς χαμηλότερα από τις 53.2 μονάδες του Δεκεμβρίου, επεκτείνοντας ωστόσο την τρέχουσα περίοδο δύο ετών συνεχούς αύξησης. Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν μέτρια βελτίωση της υγείας του τομέα παραγωγής αγαθών, η οποία ήταν εντονότερη από την τάση που επικρατεί στην ιστορία της έρευνας.

Η παραγωγή στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών αυξήθηκε για τέταρτο συνεχή μήνα τον Ιανουάριο, μολονότι ο ρυθμός ανάπτυξης μετριάστηκε σε σύγκριση με το πρόσφατα υψηλό του Δεκεμβρίου. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι η μεγαλύτερη παραγωγή οφειλόταν στη συνεχή αύξηση των νέων παραγγελιών και στη βελτίωση της ζήτησης από την πλευρά των πελατών. Παρ’ όλα αυτά, οι αναφορές για ελλείψεις υλικών δυσκόλεψαν την άνοδο.

Παρότι ελαφρώς βραδύτερος, ο ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών παρέμεινε σταθερός στο ξεκίνημα του 2025. Οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών εξακολούθησαν να αναφέρουν βελτιωμένες συνθήκες ζήτησης στο εσωτερικό και σε βασικές αγορές εξαγωγών. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Ιούνιο και σε ικανοποιητικό επίπεδο συγκριτικά με τον μέσο όρο της έρευνας.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές κατέγραψαν ακόμα μία μηνιαία άνοδο των νέων παραγγελιών εξαγωγών τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με αναφορές, το ενδιαφέρον από τις νέες και τις υφιστάμενες αγορές εξαγωγών ενίσχυσε τις νέες πωλήσεις. Ο ρυθμός αύξησης ήταν μέτριος, ωστόσο επιβραδύνθηκε από το υψηλό οκτώ μηνών του Δεκεμβρίου.

Η συνεχής αύξηση των νέων παραγγελιών ενίσχυσε την επιχειρηματική εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, καθώς οι Έλληνες κατασκευαστές αναμένουν αύξηση της παραγωγής κατά το επόμενο έτος.

Ο Siân Jones, Επικεφαλής Οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence δήλωσε: «Ο ελληνικός τομέας μεταποίησης παρέμεινε σε καλή κατάσταση, λόγω των περαιτέρω αυξήσεων των επιπέδων παραγωγής και των νέων παραγγελιών τον Ιανουάριο. Παρότι υποχώρησαν από τις πρόσφατες υψηλές τιμές που παρατηρήθηκαν στο τέλος του 2024, τα στοιχεία του δείκτη PMI κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα του νέου έτους υπέδειξαν σταθερή βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών. Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη αυξήθηκε και τα επίπεδα απασχόλησης εξακολούθησαν να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό, καθώς οι εταιρείες ενισχύθηκαν από τη συνεχή ζήτηση. Το ευνοϊκό κλίμα πωλήσεων έδωσε επίσης στις εταιρείες τη δυνατότητα να μετακυλίσουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος, παρά την ηπιότερη αύξηση των τιμών εισροών. Παρ’ όλα αυτά, οι κατασκευαστές επισήμαναν τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την αστάθεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων και διατήρησης της ισορροπίας έναντι μελλοντικών αυξήσεων των τιμών ώθησε και πάλι προς τα πάνω τις αγορές εισροών τον Ιανουάριο. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης προμηθειών και η επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών οδήγησαν σε μικρότερο όγκο αποθεμάτων προμηθειών και ετοίμων προϊόντων, καθώς οι εταιρείες χρειάστηκε να εξαντλήσουν, εν τω μεταξύ, τα αποθέματα».

