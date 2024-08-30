Τη συνέχιση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και τον Σεπτέμβριο προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Ειδικότερα, o κ. Σκυλακάκης, δήλωσε στον Realfm είπε ότι «έχουμε τους πόρους από τη φορολογία που βάλαμε και εξετάζεται η επιδότηση και τον Σεπτέμβριο μέχρι να υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών. Περιμένουμε να δούμε και τις τελικές τιμές που θα δώσουν οι πάροχοι.

«Είμαι πιο κοντά να πάμε σε επιδότηση. Δεν θεωρούμε ότι η τιμή που διαμορφώθηκε τον Αύγουστο βγαίνει για τα νοικοκυριά χωρίς μια μικρή ενίσχυση», τόνισε ο υπουργός.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι «θα είναι στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα έτσι ώστε να κρατηθούν και οι τιμές σταθερές. Από εκεί και πέρα η ελπίδα μου είναι, παρά κάποια ανησυχητικά που σας είπα, η σημαντική πτώση της ζήτησης, γιατί το φθινόπωρο πάμε από τα 7,5 με 10 στα 5 με 6, να έχουμε αποκλιμάκωση λόγω της φυσιολογικής ζήτησης της εποχής και λόγω της εισόδου των νέων ανανεώσιμων πηγών».

«Από εκεί και πέρα πέφτει η ζήτηση το φθινόπωρο. Υπάρχουν δύο παράγοντες που είναι παράγοντες ανησυχίας. Ο ένας παράγων το σχέδιο καταστροφής των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας το οποίο υλοποιεί η Ρωσία ως μέθοδο πολέμου. Αυτή η μέθοδος πολέμου που είναι και, πώς να το εξηγήσω, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε ο κ. Σκυλακάκης.

Πηγή: skai.gr

