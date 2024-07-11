«Θέμα ιδιωτικοποίησης του νερού δεν υπάρχει» διαβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατά την ακρόαση των προτεινομένων από τους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για διορισμό στις θέσεις του αντιπροέδρου και πέντε μελών για το ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Ο κ. Σκυλακάκης, τόνισε ότι «όσο και εάν η αντιπολίτευση μιλάει περί ιδιωτικοποίησης του νερού, τέτοια πρόθεση δεν υπάρχει» και αναρωτήθηκε γιατί γίνεται μια τέτοια συζήτηση «όταν αυτή είναι παντελώς άσχετη με την πραγματικότητα».

«Είναι πραγματικά κρίμα να χαραμίζουμε πολύτιμο πολιτικό χρόνο, με πολιτικές αντιπαραθέσεις για ένα μη -θέμα. Ειδικά όταν το νερό είναι ένα από τα λίγα εθνικά θέματα λόγω της κλιματικής κρίσης, που θα πρέπει -όπως για το θέμα της Θράκης υπάρχει η αντίληψη ότι δεν χρειάζονται άγονες αντιπαραθέσεις- έτσι και το νερό θα πρέπει να αποτελέσει ένα θέμα γόνιμης αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο κ. Σκυλακάκης, διευκρίνισε ότι με τον διορισμό των μελών της ΡΑΑΕΥ και την ενεργοποίησή της, θα παύσει η αρμοδιότητα που έχει αναλάβει στο ενδιάμεσο, με ΚΥΑ της τιμολόγησης του νερού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Σημείωσε ότι «η ΡΑΑΕΥ ως μια από τις βασικές της ευθύνες έχει τον έλεγχο των τιμολογίων προκειμένου να μην υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση των καταναλωτών νερού από αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από πραγματικά περιστατικά». Επισήμανε πως «υπάρχει μια ολόκληρη νομοθεσία καθώς και μια Οδηγία της ΕΕ για το πώς πρέπει να τιμολογείται το νερό, γιατί είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει η τιμολόγησή του να γίνεται στη βάση του κόστους».

Στην Ελλάδα, παρατήρησε ο υπουργός, «δεν έχουμε ομοιόμορφο τρόπο τιμολόγησης τον οποίο ακολουθούν οι διάφορες δημοτικές ή άλλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές ΔΕΥΑ που λειτουργούν εξαιρετικά αλλά έχουμε και πολλές άλλες που συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο».

Ο κ. Σκυλακάκης, υπογράμμισε πως «η πολιτική του νερού θα πρέπει να είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας τα επόμενα χρόνια, γιατί η επάρκεια του νερού είναι ένα θέμα που με μαθηματική βεβαιότητα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα».

Θετική ψήφο για την τοποθέτηση στη θέση του αντιπροέδρου της ΡΑΑΕΥ του καθηγητή Κωνσταντίνου- Ευαγγέλου Αραβώση καθώς και στον διορισμό ως μέλη της Αρχής των καθηγητών Γεωργίου Λοΐζου, Διονυσίου Ασημακόπουλου, Βασίλειου Δεδούση, Πρόδρομου Βλάμη και Ιωάννη Τζώρτζη παρείχαν οι βουλευτές της ΝΔ.

Αρνητική γνώμη, για την πολιτική της κυβέρνησης που καλείται να λειτουργήσει η ΡΑΑΕΥ και όχι για την επάρκεια των προτεινομένων, διατύπωσαν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Με το ίδιο πολιτικό σκεπτικό ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Σπαρτιάτες, δήλωσαν «παρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

