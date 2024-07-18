Πρόστιμο στον όμιλο ΕΛΟΜΑΣ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρόστιμο ύψους 172.424 ευρώ επέβαλε η επιτροπή Ανταγωνισμού στον όμιλο ΕΛΟΜΑΣ για την παράβαση της γεωγραφικής κατανομής αγορών που προέβλεπε το καταστατικό του.

Η υπόθεση αφορά στην αγορά διανομής ειδών σούπερ μάρκετ σε επίπεδο λιανικής. Από τα στοιχεία της Επιτροπής προκύπτει ότι ο ΕΛΟΜΑΣ έλαβε σειρά γραπτών επιστολών και διαμαρτυριών μελών του με αίτημα τη μη λειτουργία καταστημάτων ενός μέλους σε γεωγραφική περιοχή που λειτουργεί έτερο μέλος του Ομίλου. Οι εν λόγω επιστολές και διαμαρτυρίες επικαλούνταν γενική αρχή λειτουργίας του Ομίλου αποτυπωμένο σε απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του, σύμφωνα με τον οποίο τα μέλη του έπρεπε να τηρούν συγκεκριμένη γεωγραφική απόσταση μεταξύ των καταστημάτων τους, και ειδικότερα τουλάχιστον 1000 μέτρα σε περιοχές εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης και 300 μέτρα εντός Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Ο Όμιλος κατέθεσε αίτημα υπαγωγής στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, και αναγνωρίζοντας ότι υπέπεσε σε παράβαση γεωγραφικής κατανομής αγορών, η οποία αποτελεί εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού, υπέβαλε Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς. Η Ολομέλεια της Επιτροπής , αποφάσισε την αποδοχή της εν λόγω Πρότασης και εξέδωσε απόφαση, με την οποία υποχρεώνει τον Ομιλο να μην επαναλάβει στο μέλλον την παράβαση και επιβάλει το πρόστιμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

