Την έκτακτη επαναφορά του τέλους ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο για δυο μήνες, και επιδοτήσεις στους οικιακούς καταναλωτές, κατ' αρχήν τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, κατά την εξειδίκευση των μέτρων τα οποία προανήγγειλε με συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ την Τρίτη το βράδυ ο πρωθυπουργός.

Οι αποφάσεις για παρέμβαση στην αγορά ενέργειας κλείδωσαν την Τρίτη σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ειδικότερα, ο υπουργός ανακοίνωσε έκτακτη επαναφορά του τέλους για την ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο, προσωρινά, για τουλάχιστον 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Το ακριβές ύψος θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών διευκρίνισε.



Επίσης, ο κ. Σκυλακάκης ανακοίνωσε επιδότηση των νοικοκυριών τον Αύγουστο. Διευκρίνισε επίσης, ότι το πώς και πόσο θα ανακοινωθεί τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, αφότου είναι γνωστό πώς θα κινηθούν οι τιμές σε χονδρική και λιανική.

Τρίτο μέτρο είναι η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου για τις στρεβλώσεις στην αγορά ρεύματος. «Θα ενσωματώσουμε νομοθετικά την έκτακτη οδηγία για πρόσθετη πρόνοια προς όφελος των πολιτών για στρεβλώσεις που έχουν ενδημικά χαρακτηριστικά» σημείωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τέλος του μήνα αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης και του φόρου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο. Τόσο η περίμετρος όσο και οι τελικοί δικαιούχοι.



Σύμφωνα με την υφυπουργό Αλεξάνδρα Σδούκου το όριο κατανάλωσης επιδότησης θα είναι οι 500 κιλοβατώρες, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερη επιδότηση στα κοινωνικά ευάλωτα νοικοκυριά.



Ο υπουργός Ενέργειας σημείωσε πως μία σημαντική παρέμβαση τον τελευταίο χρόνο ήταν η θέσπιση των χρωματιστών τιμολογίων, που δίνουν επιλογές στους καταναλωτές.

Για τον λιγνίτη και για το φυσικό αέριο, αποσαφήνισε ότι οι τιμές διαμορφώνονται από δύο εξωγενείς παράγοντες, στις οποίες καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει. Οι τιμές των ρύπων και οι πανευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου. Οι τιμές του φυσικού αερίου σε σχέση με το 2019 έχουν διπλασιαστεί και των ρύπων έχουν τριπλασιαστεί, τόνισε.

Εμείς δεν μπορούμε να μην παρέμβουμε, διότι πρόκειται για μη ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - δεν μπορούμε να φτάνουμε σε τρελές τιμές και να καθόμαστε ακίνητοι, ξεκαθάρισε ο υπουργός.



Η κυβέρνηση δεν έχει την πρόθεση να αφήσει τον καταναλωτή ακάλυπτο και να συζητά με την αγορά κάνοντας διαπραγματεύσεις. Η έκταση του μέτρου θα είναι συνάρτηση του τρόπου με τον οποίο θα κινηθεί η αγορά πρόσθεσε.



Όσον αφορά στους αγρότες, ο υπουργός τόνισε πως τους συμφέρει να μπουν στο ΓΑΙΑ. Όπως είπε τους εξασφαλίζει για δύο χρόνια για όλη τους την ενέργεια τιμές προ κρίσης. Έχουν περιθώριο να μπουν έως τον Οκτώβριο, με τον κ. Σκυλακάκη να παροτρύνει «να πάνε να εγγραφούν στο ΓΑΙΑ χθες».



Στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει για δύο μήνες ένα έκτακτο τέλος στους παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να ανακουφιστούν οι πολίτες τον Αύγουστο. Πρόκειται για μία έκτακτη φορολογική παρέμβαση.

“Να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα αυτά για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τον μήνα Αύγουστο. Διότι αυτή τη στιγμή, με την πορεία των τιμών, πράγματι οι πολίτες τον Αύγουστο θα έβλεπαν μία απότομη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος” τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.