«Στόχος είναι να μην υπάρχουν αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος. Είναι σταθερός ο στόχος για το κόστος της κιλοβατώρας που θα επιβαρύνει τους καταναλωτές», είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τις επιδοτήσεις σε καταναλωτές για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού.

Όπως τόνισε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, «το όφελος για τους καταναλωτές και το ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από την πολιτική και τα τιμολόγια των παρόχων».

Παράλληλα εξήγγειλε ότι θα υπάρξει «επιδότηση στα οικιακά τιμολόγια ρεύματος και σε αυτήν την φάση θα έχουμε σίγουρα παρέμβαση και για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις», σημειώνοντας ότι «θα ανακοινωθούν μέσα στον Δεκέμβριο».

Ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ακόμη: «Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα έχουμε την εικόνα για το ύψος της επιδότησης, καθώς θα εξαρτηθεί από τα τιμολόγια των παρόχων. Πάντως, σίγουρα ότι συμβαίνει στην αγορά της χονδρικής δεν θα επηρεάσει τους καταναλωτές όπως συμβαίνει μέχρι τώρα».

Αλλαγές στο νυχτερινό τιμολόγιο

Σε ότι αφορά την αντικατάσταση του μειωμένου νυχτερινού ρεύματος από μειωμένο τιμολόγιο κατά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε στο σύστημα «μπαίνει» ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και έχει λιγότερο κόστος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης τόνισε ότι «Λόγω της αναταραχής αναβάλλαμε τις ανακοινώσεις μέχρι τώρα. Στις αρχές Δεκεμβρίου θα κάνουμε ανακοινώσεις για να ξεκινήσει απο 1η Ιανουαρίου ή 1η Φεβρουαρίου η αλλαγή του νυχτερινού τιμολογίου με το μεσημβρινό τιμολόγιο».

Μάλιστα, ουσιαστικά προανήγγειλε ότι δεν θα «χαθεί» τελείως η έκπτωση τις νυχτερινές ώρες, αναφέροντας στον Γιώργο Παπαδάκη ότι «μπορεί να κάνουμε μια μεικτή κίνηση που μπορεί να έχει και κάποιες ώρες νυχτερινές και κάποιες ώρες μεσημβρινές. Σε σχέση με ένα απλό τιμολόγιο, αυτό το τιμολόγιο θα δίνει την δυνατότητα να κάνει κάποιος εξοικονόμηση. Θα ισχύει και το Σαββατοκύριακο, αλλά όχι όλες τις ώρες, γιατί πχ. τα βράδια από τις 18:00 μέχρι τις 22:00 ανεβαίνουν πολύ οι τιμές γιατί “μπαίνει” στο σύστημα το φυσικο αέριο» για την παραγωγή ρεύματος.

Ερωτηθείς για το επίδομα θέρμανσης, για το οποίο οι αιτήσεις δικαιούχων έχουν φτάσει κοντά στο ένα εκατομμύριο, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι «θα δούμε με το οικονομικό επιτελείο αν δοθεί παράταση για τις αιτήσεις, διότι τυχόν παράταση θα πάει αργότερα και την πληρωμή της προκαταβολής».

Σημείωσε πάντως ότι «Προκαταβολή θα πάρουν όλοι οι δικαιούχοι. Επειδή έχουμε τρεις δόσεις, θα πάρουν όλοι το επίδομα που δικαιούνται», ενώ τόνισε ότι εξαιρούνται από το επίδομα αυτό τα ευάλωτα νοικοκυριά, που είναι περίπου 1 εκατομμύριο, καθώς για αυτά «έχουμε διασφαλίσει μόνιμες χαμηλές τιμές για την ηλεκτιρκή ενέργεια, για όποιον λόγο και αν την καταναλώνουν».

Πηγή: skai.gr

