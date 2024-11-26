Η airBaltic ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα - Νέοι προορισμοί

Ενισχύει την παρουσία της στη χώρα μας η airBaltic, η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία που ελέγχει κατά 97,97% το Δημόσιο της Λετονίας, αυξάνοντας το δίκτυο προορισμών της ανά εβδομάδα από 13 σε 16 από την επόμενη χρονιά.

Η εταιρεία, για πρώτη φορά, θα συνδέει την Αθήνα με τη Ρίγα σχεδόν όλον τον χρόνο, δηλαδή από τις 4 Μαρτίου μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου, με τρεις πτήσεις ανά εβδομάδα. Οι δύο νέες προσθήκες στο πρόγραμμα της χαμηλού κόστους αεροπορικής αφορούν τη σύνδεση, από τις 28 Απριλίου έως τις 25 Οκτωβρίου, του Βίλνιους με τη Ρόδο με δύο πτήσεις την εβδομάδα αλλά και την εβδομαδιαία πτήση από τη Ρίγα προς τη Μύκονο από τις 5 Ιουνίου έως τις 28 Αυγούστου. Επίσης, η εταιρεία θα πετά από τη Ρίγα προς τη Ρόδο (4 Μαΐου - 19 Οκτωβρίου), την Κέρκυρα (29 Απριλίου - 6 Σεπτεμβρίου), τη Θεσσαλονίκη (6 Μαΐου - 21 Οκτωβρίου) και το Ηράκλειο (3 Μαΐου - 25 Οκτωβρίου).

«Η airBaltic είναι πολύ στενός συνεργάτης μας. Έχει μεταφέρει στην Αθήνα περισσότερους από 300.000 επιβάτες από το 2007 έως τον Οκτώβριο του 2024. Κατά το δεκάμηνο της φετινής χρονιάς, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2023, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο, κατά 14%, την επιβατική κίνηση, σε 43.600», σημείωσε η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», Ιωάννα Παπαδοπούλου, επισημαίνοντας πως έχει συμβάλλει και στην αύξηση της επιβατικής κίνησης το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου, που αντιστοιχεί στην τουριστική περίοδο εκτός αιχμής.

Η αεροπορική εταιρεία βελτιώνει και τη συνδεσιμότητα της Αθήνας με τα βαλτικά κράτη και τις σκανδιναβικές χώρες ενώνοντας, μέσω Ρίγας, το Ταλίν, το Βίλνιους, το Ελσίνκι, τη Στοκχόλμη, την Κοπεγχάγη και άλλες πόλεις.

Η airBaltic, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Country Manager Greece TAL Aviation Group, του αποκλειστικού αντιπροσώπου της AirBaltic στην Ελλάδα, Μαρία Μαστοράκη, το α' εξάμηνο του 2024 ο αερομεταφορέας μετέφερε 2,2 εκατ. ταξιδιώτες, καταγράφοντας αύξηση 11,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Σήμερα, η airBaltic εκτελεί πτήσεις σε περισσότερους από 100 προορισμούς από τη Ρίγα, το Ταλίν, το Βίλνιους, το Τάμπερε και τα Γκραν Κανάρια, προσφέροντας δρομολόγια προς την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την περιοχή του Καυκάσου.

Παράλληλα, διατηρεί και 23 συμφωνίες για πτήσεις κοινού κωδικού (code-share και interline) με άλλες αεροπορικές εταιρείες, προσφέροντας συνολικά πρόσβαση σε περισσότερους από 300 προορισμούς από τις πέντε βάσεις που διαθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.