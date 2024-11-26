Συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ για ενεργειακά: Στην Αθήνα ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας για υπογραφές

Την Αθήνα επισκέπτεται σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν, με σκοπό την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα της ενέργειας.

Στη σχετική υπογραφή της συμφωνίας μαζί με τον Έλληνα ομόλογό του Θεόδωρο Σκυλακάκη αναμένεται να έχει ξεχωριστή θέση το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ (Great Sea Interconnector) και ειδικότερα το σκέλος Κύπρος - Ισραήλ.

Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για το Ισραήλ. Το περιεχόμενο της συμφωνίας που θα υπογραφεί αναμένεται να περιλαμβάνει συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποθήκευση μέχρι το υδρογόνο και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Σημειώνεται ότι θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο χώρες θα υπογράψουν διμερή ενεργειακή διακρατική συμφωνία και όπως σημειώνει η Καθημερινή, αυτό αξιολογείται από διπλωμάτες αναλυτές ως ένα συμβολικό σήμα ενίσχυσης της συμμαχίας.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου είχε ξεπεράσει τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί μετά τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Κύπρου τον Σεπτέμβριο.

Εξάλλου, ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο Έλι Κοέν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Κατά τη συνομιλία, ο κ. Κοέν είχε εκφράσει τη στήριξή του Ισραήλ στη δημιουργία του αγωγού, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Χ.

«Μίλησα με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου κ. Γιώργο Παπαναστασίου.

Υπογραμμίσαμε την ισχυρή σχέση και τη συνεχή συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου και τόνισα τη μεγάλη σημασία του έργου «Great Sea Interconnector» για το Ισραήλ. Το έργο θα συνδέσει το ηλεκτρικό δίκτυο του Ισραήλ με το ευρωπαϊκό μέσω Κύπρου και Ελλάδας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.

Αυτό το πρωτοποριακό έργο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Ισραήλ, καθώς ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, παρέχει πρόσβαση σε διάφορες αγορές ενέργειας και ενισχύει την ενσωμάτωση του Ισραήλ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο».

Πηγή: skai.gr

