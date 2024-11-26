Με πρόσθετες θετικές ρυθμίσεις κατατέθηκε χθες στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Οι κυριότερες πρόσθετες διατάξεις αφορούν στα εξής:

• Παράταση αναστολής ΦΠΑ για νέες οικοδομές έως τις 31.12.2025.

• Μόνιμη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των διατηρητέων κτιρίων αξίας έως 400.000 ευρώ.

• Αύξηση των μισθολογικών απολαβών των σπουδαστών των Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να εξισωθούν με τις αντίστοιχες αποδοχές των σπουδαστών των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.

• Απαλλαγή υπόχρεων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από την καταβολή του ανάλογου φόρου εισοδήματος για εκείνες τις οφειλές που διεγράφησαν μερικώς ή ολικώς στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πρόκειται για επαναφορά σχετικής διάταξης που ίσχυε μέχρι τα τέλη του 2020 και στόχο έχει να συμβάλει στην επαναφορά τους σε μια υγιή επιχειρηματική πορεία. Αφορά φόρο εισοδήματος που οφείλεται από 1.1.2024 και εφεξής.

- Δίνεται η δυνατότητα σε αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα (πχ μέλη ενός νομικού προσώπου με οφειλές) να εξυπηρετήσουν απολεσθείσα ρύθμιση οφειλής του νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχουν. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να εξοφλήσουν το χρέος υπό τους ίδιους όρους που θα εξοφλούσε το νομικό πρόσωπο, μέσω αναβίωσης της ρύθμισης.

Πέραν των παραπάνω, στο φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνονται 12 μειώσεις φόρων και μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών καθώς και διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας και του διοικητικού μοντέλου που διέπει την ΑΑΔΕ με στόχο να καταστεί ακόμα πιο αποτελεσματικό. Επιπλέον, περιλαμβάνονται προβλέψεις για:

• την παροχή κινήτρων για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, ενίσχυση της καινοτομίας και ενδυνάμωση των νεοφυών επιχειρήσεων,

• την επέκταση των φορολογικών κινήτρων για την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και την θέσπιση νέων ορίων δαπανών που εκπίπτουν για την ανάπτυξη και την καινοτομία των επιχειρήσεων και των επενδυτών,

• τον εκσυγχρονισμό του,

• τη θέσπιση αφορολόγητου για ποσά έως 300 ευρώ τον μήνα για τα φιλοδωρήματα και απαλλαγή –στο σύνολο τους- από ασφαλιστικές εισφορές,

• την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Κατάθεση συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 2024

Παράλληλα, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου, κατατίθεται και συμπληρωματικός Προϋπολογισμός 2024 ύψους 400 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση σημαντικών υποδομών και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, αυξάνεται κατά 100 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων 2024 ως προς το εθνικό σκέλος για την κάλυψη δαπανών λόγω του γρήγορου ρυθμού υλοποίησης των έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο και κατά 300 εκατ. ευρώ ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος για την αποπληρωμή των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε:

«Με το νομοσχέδιο αυτό αποδεικνύουμε, ακόμα μία φορά, ότι αυτά που λέμε είναι και αυτά που κάνουμε. Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αλλά και της δέσμευσής μας ότι ένα σημαντικό κομμάτι των εσόδων από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα επιστρέφεται στους πολίτες μέσω της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και της μείωσης φόρων, προχωράμε σε μία σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων.

Μειώνονται επιπλέον 12 φόροι- πέραν από τους 60 φόρους που έχουν ήδη μειωθεί ή καταργηθεί-, εφαρμόζονται μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών και ειδικά των ευάλωτων, παρέχονται κίνητρα για την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενισχύεται η καινοτομία των startups και εκσυγχρονίζεται περαιτέρω η φορολογική μας νομοθεσία αλλάζοντας στο σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και το διοικητικό μοντέλο της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, προστίθενται στο νομοσχέδιο επιπλέον θετικές διατάξεις όπως η μόνιμη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των διατηρητέων κτηρίων αξίας έως 400.000 ευρώ και η εξομοίωση των μισθολογικών απολαβών των σπουδαστών των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων με τις αντίστοιχες των σπουδαστών των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας. Και όλα αυτά προχωρώντας παράλληλα στην άμεση χρηματοδότηση έργων υποδομών καταθέτοντας συμπληρωματικό Προϋπολογισμό ύψους 400 εκατ. ευρώ για το 2024. Χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική και επιμονή τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«12 νέες μειώσεις φόρων και 12 αυξήσεις αποδοχών συμπεριλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο. Συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική αποκλιμάκωσης των φόρων και την προώθηση μεταρρυθμίσεων που στόχο έχουν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το εισόδημα των πολιτών, νοικοκυριών και επαγγελματιών. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και παρεμβάσεις που διευκολύνουν τις συναλλαγές πολιτών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων με την Πολιτεία. Προωθούμε, επίσης, εργαλεία που εκσυγχρονίζουν τη φορολογική διοίκηση και κάνουν την Πολιτεία πιο αποτελεσματική στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά τα έσοδα του κράτους.

Υπενθυμίζω πως από το 2019 μέχρι σήμερα καταργήθηκαν ή μειώθηκαν περισσότεροι από 60 φόροι. Το γεγονός ότι η οικονομία μας αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς, πετυχαίνοντας επιδόσεις αρκετά υψηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου, μας επιτρέπει να υλοποιούμε πολιτική με λελογισμένες μειώσεις των φόρων και αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε και τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με πιο γρήγορο ρυθμό τις μεταρρυθμίσεις ώστε η Ελλάδα για γίνει ακόμα φιλικότερη στις επενδύσεις, πιο ψηφιακή, με περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, λιγότερη ανεργία και χαμηλότερους φόρους».



