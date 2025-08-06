της Δώρας Αντωνίου

Οι νέες αποκαλύψεις που τροφοδοτούν διαρκώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητική τη διαχείρισή του.

Οπως κατέστη σαφές τις τελευταίες ημέρες, η ολοκλήρωση των διαδικασιών στη Βουλή, σχετικά με τις προτάσεις που κατατέθηκαν για εξεταστική και προανακριτική δε συνεπάγεται ότι θα ακολουθήσει ένα διάλειμμα, που θα βοηθήσει να φύγουν οι προβολείς της επικαιρότητας από το θέμα.

Αποδεικνύεται στην πράξη ότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Μάλιστα, η μικρή «παραγωγή» ειδήσεων, εξαιτίας της αυγουστιάτικης ραστώνης, δίνει περισσότερο χώρο στις νέες αποκαλύψεις που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών φαίνεται ότι πυροδοτείται ένας κύκλος φημολογίας, κάποιες φορές βάσιμης και άλλες όχι, με βάση όσα έχουν ακουστεί όλα τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τις επιδοτήσεις.

Η χθεσινή έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του οργανισμού, αποτελεί για πολλούς την επιβεβαίωση ότι υπάρχει ακόμα πολύ βάθος στο σκάνδαλο και ότι οι αποκαλύψεις θα συνεχίζονται για καιρό.

Σε πολιτικό επίπεδο, οι συνεχιζόμενες αναφορές σε μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε επιδοτήσεις που έλαβε η πολιτευτής της Ν.Δ. στην Κοζάνη, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ο σύντροφός της και μέλη των οικογενειών τους, έφερε χθες την παραίτησή της από τη θέση που κατείχε στη γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Ν.Δ..

Τα επίμονα ερωτήματα από κόμματα της αντιπολίτευσης αύξησαν την πίεση προς το κυβερνών κόμμα και την κυβέρνηση και προφανώς κρίθηκε ότι η παραίτηση ήταν μονόδρομος.

Πολύ περισσότερο που για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραιτήθηκε ένας υπουργός και τρεις υφυπουργοί από την κυβέρνηση, οπότε είναι μάλλον προδιαγεγραμμένη η εξέλιξη για τα στελέχη για τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εγείρονται ερωτήματα. Βεβαίως, κυβερνητικές πηγές έσπευσαν χθες να διευκρινίσουν ότι για την κ. Σεμερτζίδου δεν υπήρχε καν σε εξέλιξη κάποια έρευνα όταν γνωστοποιήθηκε η παραίτηση, ενώ και η ίδια έκανε λόγο για άδικη και στοχευμένη επίθεση με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι επιδιώκεται αποστασιοποίηση, καθώς οι ίδιες πηγές φρόντισαν να υπενθυμίσουν ότι ενώ το 2019 η κ. Σεμερτζίδου ήταν υποψήφια με το κυβερνών κόμμα στην Κοζάνη, το 2023 κόπηκε από τα ψηφοδέλτια.

Οπως αναφέρεται, κρίθηκε τότε ότι το προφίλ της και η εικόνα που προβάλλει δεν ταιριάζουν με το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμπει το κόμμα. Μάλιστα, αναφέρεται ότι τότε ο σύντροφος της πολιτευτού είχε επιτεθεί στον Παύλο Μαρινάκη, που εκείνη την περίοδο ήταν γραμματέας της Ν.Δ. και συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων για τους συνδυασμούς και τα ψηφοδέλτια.

Μετά τη χθεσινή έφοδο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληροφορίες ότι αφορά η έρευνα οκτώ έως δέκα άτομα και επιδοτήσεις που δόθηκαν για δραστηριότητα στην περιοχή της Θεσσαλίας, μένει να φανεί κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν όσοι εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμα δρόμος στις αποκαλύψεις και ότι η δικογραφία που έφτασε στη Βουλή ήταν η αρχή μιας υπόθεσης με πολύ μέλλον.

