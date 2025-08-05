Εκτενές τηλεγράφημα του Reuters για το αντί-drone σύστημα «Κένταυρος»

Σε τηλεγράφημά του το πρακτορείο Reuters αναφέρεται στην επιτυχημένη δοκιμαστική λειτουργία του πρώτου αντί-drone ελληνικού συστήματος «Κένταυρος» και στον τρόπο που δίνεται έτσι ώθηση στα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης να αναπτύξει εγχώρια βιομηχανία για μαζική παραγωγή συστημάτων κατά drones.

«Στην πρώτη δοκιμαστική του λειτουργία με περιπολία της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα πριν από ένα χρόνο, το σύστημα "Κένταυρος" εντόπισε και κατέρριψε ταχύτατα δύο εναέρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι εξαπολύουν τακτικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην πολυσύχναστη ναυτιλιακή οδό», τονίζει το τηλεγράφημα.

«Είναι το μόνο δοκιμασμένο σε μάχη αντί-drone σύστημα (που κατασκευάστηκε) στην Ευρώπη», δήλωσε στο Reuters ο Κυριάκος Ενωτιάδης, διευθυντής στον τομέα ηλεκτρονικών της Ελληνικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).

Την επόμενη δεκαετία, η Ελλάδα σχεδιάζει επενδύσεις ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ σε καινοτομία στον αμυντικό τομέα, τόνισε, παράλληλα, ο Παντελής Τζωρτζάκης, διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

«Στόχος μας είναι να εξάγουμε όσα ξοδεύουμε για την άμυνα ετησίως», ανέφερε.

Την αισιοδοξία του για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, εκφράζει στο τηλεγράφημα και ο Ζαχαρίας Σαρρής, συνιδιοκτήτης της ελληνικής εταιρείας ALTUS, που εξάγει ήδη ISR drones σε πέντε χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

