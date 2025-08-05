«Η έως σήμερα Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας παραιτήθηκε από τη θέση της στο κομματικό οργανόγραμμα παραμένοντας “ενεργό μέλος” του κυβερνώντος κόμματος», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του, προσθέτοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου που επιμελώς κρύβονται επί τόσες ημέρες, δεν θα αποφύγουν να δώσουν τις απαντήσεις που οφείλουν».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θέτει τα εξής ερωτήματα: «Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά πληρωμών των οικογενειών της κ. Σεμερτζίδου και του συντρόφου της μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσέγγισαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ -σύμφωνα με δημοσίευμα-, έχουν ελεγχθεί; Τους προβληματίζουν; Πώς εξηγούν την ανοδική τάση των πληρωμών τους στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας; Αποδέχονται ή όχι τον ισχυρισμό του στελέχους τους ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό; Πώς ξέφυγε η περίπτωση της από το “αυτοματοποιημένο” σύστημα διαγραφών της Νέας Δημοκρατίας;». «Μάλλον, χρειάζεται αναβάθμιση», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

