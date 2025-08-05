Λογαριασμός
ΠΑΣΟΚ: Μαρινάκης και Σδούκου δεν θα αποφύγουν τις απαντήσεις που οφείλουν για το στέλεχός που παραιτήθηκε

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει πως η πρώην Τομεάρχης της ΝΔ παραιτήθηκε, αλλά μένει ενεργό μέλος του κόμματος, ενώ καλεί Μαρινάκη και Σδούκου να δώσουν απαντήσεις

«Η έως σήμερα Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας παραιτήθηκε από τη θέση της στο κομματικό οργανόγραμμα παραμένοντας “ενεργό μέλος” του κυβερνώντος κόμματος», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του, προσθέτοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου που επιμελώς κρύβονται επί τόσες ημέρες, δεν θα αποφύγουν να δώσουν τις απαντήσεις που οφείλουν».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θέτει τα εξής ερωτήματα: «Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά πληρωμών των οικογενειών της κ. Σεμερτζίδου και του συντρόφου της μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσέγγισαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ -σύμφωνα με δημοσίευμα-, έχουν ελεγχθεί; Τους προβληματίζουν; Πώς εξηγούν την ανοδική τάση των πληρωμών τους στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας; Αποδέχονται ή όχι τον ισχυρισμό του στελέχους τους ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό; Πώς ξέφυγε η περίπτωση της από το “αυτοματοποιημένο” σύστημα διαγραφών της Νέας Δημοκρατίας;». «Μάλλον, χρειάζεται αναβάθμιση», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία Μαρινάκης Κίνημα Αλλαγής
