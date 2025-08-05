Την παραίτησή της από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας υπέβαλλε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου μέσω επιστολής της στον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα.

Μεταξύ άλλων, η κ. Σεμερτζίδου σημειώνει ότι «το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες, και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας. Η απόφασή μου να παραιτηθώ έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. Θέλω να προφυλάξω την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης και αποπροσανατολισμού μέσω της προσωπικής μου επίθεσης».

Η ίδια προσθέτει ότι παραμένει ενεργό μέλος της ΝΔ και θα συνεχίσει να στηρίζει «την κοινή μας προσπάθεια, με πίστη στις αξίες και τις αρχές μας».

Αναλυτικά η επιστολή της Καλλιόπης Σεμερτζίδου:

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης και η κα. Σδούκου δεν θα αποφύγουν τις απαντήσεις που οφείλουν για το στέλεχος τους που παραιτήθηκε

«Η έως σήμερα Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας παραιτήθηκε από τη θέση της στο κομματικό οργανόγραμμα παραμένοντας «ενεργό μέλος» του κυβερνώντος κόμματος», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του μετά την παραίτηση της Σεμερτζίδου, προσθέτοντας: «Ο κ. Μαρινάκης και η κα. Σδούκου που επιμελώς κρύβονται επί τόσες ημέρες, δεν θα αποφύγουν να δώσουν τις απαντήσεις που οφείλουν:

- Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά πληρωμών των οικογενειών της κας. Σεμερτζίδου και του συντρόφου της μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσέγγισαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ -σύμφωνα με δημοσίευμα-, έχουν ελεγχθεί;

- Τους προβληματίζουν;

- Πώς εξηγούν την ανοδική τάση των πληρωμών τους στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;

- Αποδέχονται ή όχι τον ισχυρισμό του στελέχους τους ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό;

- Πώς ξέφυγε η περίπτωση της από το «αυτοματοποιημένο» σύστημα διαγραφών της Νέας Δημοκρατίας; Μάλλον, χρειάζεται αναβάθμιση!».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κύριε Μητσοτάκη, φέρετε προσωπικά και πολιτικά την ευθύνη γι’ αυτό τον βούρκο

«Παραιτήθηκε από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μετά τη χθεσινή αποκάλυψη του in.gr και του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή για τα ποσά που πήρε η ίδια και η οικογένειά της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως «κάθε μέρα και άλλη μία είδηση - αποκάλυψη - σκάνδαλο - παραίτηση».

«Κύριε Μητσοτάκη, φέρετε προσωπικά και πολιτικά την ευθύνη γι' αυτό τον βούρκο. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. 'Αλλωστε, μόλις πριν λίγες μέρες, η ΝΔ, με κοινοβουλευτική εκτροπή, αρνήθηκε την προανακριτική επιτροπή για πιθανά αδικήματα δύο υπουργών της. Προανακριτική και εκλογές, κ. Μητσοτάκη, για να ξεβρωμίσει η χώρα από τη φαυλότητα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή σας», καταλήγει.

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή της ΝΔ μπροστά σε επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr, η οικογένεια υποψήφιας βουλευτή στην Κοζάνη και Τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας φέρεται μαζί με την οικογένεια του συντρόφου της να έχουν εισπράξει περί τα 2,5 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε χθες σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η σιωπή της Νέας Δημοκρατίας μπροστά σε επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα για το θέμα προκαλεί πολλά ερωτήματα, τη στιγμή μάλιστα που έχει κηρύξει τον ανένδοτο αγώνα απέναντι σε όσους χόρευαν στο κέντρο της πίστας στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνιζε το ΠΑΣΟΚ.

Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία οφείλουν να τοποθετηθούν δημόσια:

- Τι έχει συμβεί με την πολιτεύτρια τους; Υπάρχει ζήτημα ή όχι;

- Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά πληρωμών που κάθε χρόνο αυξάνονται, έχουν ελεγχθεί;

«Κυρία Σδούκου και κύριε Μαρινάκη, θα απαντήσετε ή περιμένετε το "αυτοματοποιημένο" σύστημα διαγραφών της Νέας Δημοκρατίας;» καταλήγει η αξιωματική αντιπολίτευση.

ΣΥΡΙΖΑ: Νέο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ με πολιτικό άρωμα ΝΔ

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε μέσω σχετικής του ανακοίνωσης χθες και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή την υπόθεση με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε το κόμμα, «περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να εισέπραξαν δύο οικογένειες σχετιζόμενες με πολιτεύτρια της ΝΔ από το 2019 έως και το 2024 από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «Οι εν λόγω δικαιούχοι παρά το τεράστιο σκάνδαλο στον Οργανισμό και τις αποδείξεις ότι χιλιάδες ζώα δηλώνονταν ψευδώς ακόμα δεν ελέγχονται από κανέναν μηχανισμό».

Καταλήγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε:

«Τρία ερωτήματα πρέπει να απαντήσει ΑΜΕΣΑ ο κ. Μητσοτάκης:

1. Είναι αληθή αυτά τα στοιχεία με τα δυσθεώρητα νούμερα;

2. Αν ναι πόσες άλλες οικογένειες έχουν λάβει ανάλογη επιδότηση;

3. Θα ελεγχθεί η αλήθεια των δηλώσεων που έκαναν οι εν λόγω δικαιούχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πότε;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.