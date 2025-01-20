Η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της εάν βρεθεί αντιμέτωπη με έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τη βιομηχανική στρατηγική του μπλοκ, Στεφάν Σεζουρνέ, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν αναλάβει και επίσημα την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Σεζουρνέ, σε συνέντευξή του στο France Inter, συμφώνησε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην άμυνά της, αλλά υποστήριξε ότι αυτό δεν θα είναι εφικτό εάν ο Τραμπ ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη, όπως γράφει το Politico.

Ο Τραμπ ήδη από την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο πίεζε τις χώρες της Ευρώπης να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους, κατηγορώντας τις ότι έχουν εναποθέσει την ασφάλειά τους στο ΝΑΤΟ και την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας, απειλώντας μάλιστα ότι αν δεν το πράξουν θα αποσύρει τις ΗΠΑ από τη διατλαντική στρατιωτική συμμαχία.

Απειλές που έχει επαναφέρει στο προσκήνιο μετά τη νέα εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, τονίζοντας μάλιστα ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5%, ποσοστό που αποτελεί τεράστια αύξηση σε σχέση με τον τρέχοντα στόχο της Συμμαχίας να κυμαίνονται στο 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας.

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με έναν εμπορικό πόλεμο στο κατώφλι μας, και οι εθνικοί προϋπολογισμοί δεν αντέχουν παντού μια αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών άνω του 3%», υποστήριζε ο Σεζουρνέ.

Ο στόχος αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας που προτείνει ο Τραμπ - κάτι που δεν κάνουν ούτε οι ΗΠΑ αυτήν τη στιγμή - κρίθηκε μη ρεαλιστικός από την Ιταλία και τη Γερμανία, ωστόσο υποστηρίχθηκε από χώρες όπως η Πολωνία και η Λιθουανία, οι οποίες ήδη δαπανούν μεγαλύτερα κατά κεφαλήν κεφάλαια σε σύγκριση με τους περισσότερους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, εάν ξεκινήσει ένας εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, η πρόταση αυτή καθίσταται πραγματικά ανέφικτη, όπως εκτιμούν αναλυτές και οικονομολόγοι.

