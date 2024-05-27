Λογαριασμός
Με άνοδο ξεκινάει την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών - Τις 1.490 μονάδες «αγγίζει» ο Γενικός Δείκτης

Επόμενο στοίχημα οι 1.500 μονάδες και τα πρόσφατα υψηλά 13ετίας

Χρηματιστήριο

Άνοδος παρατηρείται στις τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σήμερα (27.5.2024).

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας ο ΓΔ σημειώνει άνοδο 1,06% και διαπραγματεύεται στις 1.493,37 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 1.479,89 (χαμηλό ημέρας) και των 1.493,79 μονάδων (υψηλό ημέρας).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+1,68%), της Εθνικής (+1,21%), του ΟΤΕ (+1,09%), της ΔΕΗ (+1,03%) και της Jumbo (+1,02%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφει μόνο η μετοχή της Viohalco (-0,46%).

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 9 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Λάμψα (+8,30%) και Revoil (+2,74%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Βογιατζόγλου Systems (-4,07%) και Κυριακούλης (-2,17%).

