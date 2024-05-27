Άνοδος παρατηρείται στις τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σήμερα (27.5.2024).

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας ο ΓΔ σημειώνει άνοδο 1,06% και διαπραγματεύεται στις 1.493,37 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 1.479,89 (χαμηλό ημέρας) και των 1.493,79 μονάδων (υψηλό ημέρας).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+1,68%), της Εθνικής (+1,21%), του ΟΤΕ (+1,09%), της ΔΕΗ (+1,03%) και της Jumbo (+1,02%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφει μόνο η μετοχή της Viohalco (-0,46%).

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 9 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Λάμψα (+8,30%) και Revoil (+2,74%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Βογιατζόγλου Systems (-4,07%) και Κυριακούλης (-2,17%).

