Η ΕΚΤ πρέπει να συνεχίσει την περιοριστική πολιτική και το 2025, λέει οικονομολόγος

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, αλλά η περιοριστική πολιτική πρέπει να συνεχιστεί και φέτος, καθώς η αύξηση των μισθών δεν θα ομαλοποιηθεί μέχρι το 2026, δήλωσε στους Financial Times ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.

Η ΕΚΤ έχει προαναγγείλει τη μείωση των επιτοκίων στις 6 Ιουνίου και η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στις επόμενες κινήσεις.

«Αν δεν υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη, αυτή τη στιγμή, από αυτά που βλέπουμε, μπορεί να αρθεί το ανώτατο επίπεδο περιορισμού» είπε ο Λέιν στους FT σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

«Ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρωθεί η συζήτηση φέτος είναι να πούμε ότι πρέπει να είμαστε περιοριστικοί στη διάρκεια όλης της χρονιάς» πρόσθεσε. «Αλλά εντός του πλαισίου περιορισμών, μπορούμε να κινηθούμε κάπως προς τα κάτω» συμπλήρωσε.

