Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει τελικώς πάνω από τα επίπεδα των 1.800 μονάδων, αν και ενδοσυνεδριακά τα είχε διασπάσει καθοδικά.

Η αγορά συμπλήρωσε πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 3,50%

O Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα στις 1.801,93 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,81%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.826,11 (+0,52%) και κατώτερη τιμή στις 1.787,90 μονάδες (-1,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 185,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.014.722 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,71%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,88%.

Oι τίτλοι

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της Coca Cola HBC (+1,51%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-4,03%), της Elvalhalcor (-3,88%), του ΔΑΑ (-2,97%), της Ελλάκτωρ (-2,91%), της Σαράντης (-2,67%), της Viohalco (-2,48%) και της Aktor (-2,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.664.743 και 5.094.189 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 28,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 27,17 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 21 μετοχές, 82 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+9,92%) και Real Consulting (+2,98%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-9,09%) και Ave (-6,21%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,2100 -2,43%

OPTIMA: 19,1000 -1,04%

ΤΙΤΑΝ: 38,1000 -2,06%

ALPHA BANK: 2,7040 -0,55%

AEGEAN AIRLINES: 11,4200 -4,03%

VIOHALCO: 5,5100 -2,48%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,4500 -1,27%

ΔΑΑ:9,8000 -2,97%

ΔΕΗ: 13,2300 -1,27%

COCA COLA HBC:45,6800 +1,51%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2660 -2,91%

ΕΛΠΕ: 7,8400 -0,25%

ELVALHALCOR: 2,3550 -3,88%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,7000 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 5,7300 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,6920 -0,30%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1800 -0,80%

MOTOR OIL: 24,7400 -0,64%

JUMBO: 27,5000 -1,50%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 43,5400 -1,09%

ΟΛΠ: 44,2000 -1,78%

ΟΠΑΠ: 18,8000 -0,95%

ΟΤΕ: 16,3800 -2,15%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,4160 -0,91%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,1400 -2,67%

Πηγή: skai.gr

