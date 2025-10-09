Σε στενό «κλοιό» τα ακίνητα τύπου Airbnb – Η Εφορία μοιράζει «καμπάνες» ως 20.000 ευρώ

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Φύλλο και φτερό» κάνουν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όσους διαχειρίζονται ή κατέχουν ακίνητα τα οποία νοικιάζουν με τη μέθοδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης: Η συγκεκριμένη πρακτική έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τα τελευταία χρόνια με όσους κινούνται στο συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο να αισθάνονται πλέον ασφυκτική πίεση από την πλευρά του Κράτους. Ως το τέλος του χρόνου μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν.

Η ΑΑΔΕ θα επιδοθεί σε μπαράζ ελέγχων -βάσει προγραμματισμού- που θα αγγίξουν τους ιδιοκτήτες κατοικιών τις οποίες ενοικιάζουν με τη μορφή των βραχυχρόνιων μισθώσεων, με άλλα λόγια με μισθώσεις τύπου Airbnb, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δήλωναν τα τελευταία χρόνια τα εισοδήματα που εισέπραξαν.

Τι θα «τσεκάρει» η Εφορία – Πως θα γίνουν διασταυρώσεις

Οι έλεγχοι αφορούν στα τελευταία τέσσερα χρόνια και προκειμένου να εντοπιστούν εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν στην εφορία θα γίνουν εκτεταμένες διασταυρώσεις με το αρχείο του Taxis και άλλων φορέων, μεταξύ των οποίων είναι και οι τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικές κάρτες και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια των διαχειριστών.

Βάσει του στρατηγικού σχεδίου της ΑΑΔΕ οι έλεγχοι θα διενεργηθούν εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025 και στόχος τους είναι ο «εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τουριστικά καταλύματα, για τα φορολογικά έτη 2020-2021».

Αναλυτικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα διασταυρώσουν τα εισοδήματα που δηλώθηκαν για τα έτη 2020 και 2021, στα φορολογικά έντυπα Ε2, με στοιχεία που υπάρχουν:

Στις λίστες που έχουν κοινοποιήσει στην ΑΑΔΕ οι πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb, Booking κ.λπ.)

Στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των διαχειριστών.

Στις κινήσεις των πιστωτικών καρτών τους και άλλων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, όπου μπορούν να πιστωθούν χρήματα από πελάτες βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Στα εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων, θα πρέπει να συμπίπτουν στο 100% με εκείνα που ενδεχομένως βρει η εφορία από άλλες πηγές, διαφορετικά θα επιβληθούν πρόστιμα για φοροδιαφυγή.

«Βαριές καμπάνες» για όσους εντοπιστούν να παρανομούν

Για τις περιπτώσεις που εντοπιστούν διαχειριστές να μην έχουν δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις ή να έχουν λάθη και παραλείψεις προβλέπονται πρόστιμα και μάλιστα τσουχτερά.

Εφόσον εντοπίζονται ακίνητα, τα οποία είτε δεν εγγράφηκαν στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία των ακινήτων και «Διαχειριστών», από όπου προκύπτει το είδος της παράβασης και η ημερομηνία διαπίστωσής τους ο ιδιοκτήτης καλείται εντός 10 ημερών προς ακρόαση στην Εφορία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Το πρόστιμο, ξεκινά από 5.000 ευρώ και επιβάλλεται για κάθε μία από τις εξής παραβάσεις:

Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»

Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής,

Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το 15ημερο ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του «Διαχειριστή», το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο (10.000 ευρώ) και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος δηλαδή 20.000 ευρώ.



