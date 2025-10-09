Η Κόστα Ρίκα θα προτείνει η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, που σήμερα είναι επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED) για τη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αρνόλντο Αντρέ ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της πρώην αντιπροέδρου της Κόστα Ρίκα σε μια συνεδρίαση του διπλωματικού σώματος στο Σαν Χοσέ. Όπως είπε, η Γκρίνσπαν διαθέτει «τα περισσότερα προσόντα» και «η υποψηφιότητά της θα φέρει τη χώρα στην κορυφή».

Υποψήφια για τη θέση είναι επίσης η Χιλιανή Μισέλ Μπατσελέτ.

Ως επικεφαλής της CNUCED από το 2021, 69χρονη οικονομολόγος αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις για το διεθνές εμπόριο, όπως η κλιματική αλλαγή και οι πόλεμοι στη Λωρίδα της Γάζας και την Ουκρανία. Ο εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιέπλεξε το έργο της φέτος.

Η Γκρίνσπαν σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα και πήρε μάστερ από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις: ήταν υφυπουργός Οικονομικών, υπουργός Στέγασης και Συντονίστρια Υπουργός Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων. Από το 1994 μέχρι το 199 ήταν αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του κεντρώου Χοσέ Μαρία Φιγκουέρες.

Αξιοσημείωτη είναι και η καριέρα της στα Ηνωμένα Έθνη, όπου κατείχε σημαντικές θέσεις στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ενώ το 2010 ανέλαβε αναπληρώτρια γενική γραμματέας.

Τον Σεπτέμβριο η Χιλή ανακοίνωσε ότι η πρώην πρόεδρος Μισέλ Μπατσελέτ, 74 ετών, θα είναι υποψήφια για τη θέση. Το όνομά της ακούγεται συχνά μεταξύ των επικρατέστερων, μαζί με εκείνο της Μεξικανής Αλίσια Μπαρσένα, που ήταν υπουργός Εξωτερικών και γενική γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Η δεύτερη θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Από την ίδρυσή του το 1945, ουδέποτε έχει εκλεγεί γυναίκα γενική γραμματέας. Μόνο ένας Λατινοαμερικάνος έχει αναλάβει μέχρι σήμερα επικεφαλής του Οργανισμού, ο Περουβιανός Χαβιέρ Πέρες δε Κουέγιαρ (1982-1991).

Πηγή: skai.gr

