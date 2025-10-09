Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τα στοιχεία του προσχεδίου του προϋπολογισμού επιβεβαιώνουν τον…εθισμό των δημοσίων ταμείων στα έσοδα από έμμεσους φόρους – που είναι και οι πιο άδικοι - και εξηγούν γιατί είναι τόσο δύσκολο για την κυβέρνηση να ..υποκύψει στα κελεύσματα για μείωση στον ΦΠΑ ή τον ΕΦΚ που είναι και οι κύριοι έμμεσοι φόροι.

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν το 2026 κατά 1,7 δισ. ευρώ ενώ αυτά από το φόρο εισοδήματος περί τα 740 εκατ. ευρώ (τα οποία μάλιστα προέρχονται από την αύξηση στα έσοδα από φόρους επιχειρήσεων και όχι φυσικών προσώπων). Η μείωση στα έσοδα ακίνητης περιουσίας είναι πολύ μικρή, περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Κάπως έτσι η ψαλίδα μεταξύ τους ανοίγει. Το 2024 οι έμμεσοι φόροι αποτελούσαν το 54% των εσόδων. Το 2026 θα είναι στο 55,5%. Αντίθετα, οι φόροι στο εισόδημα από το 36,2% το 2024, θα αυξηθούν οριακά στο 36,3%.

Πουθενά στην Ευρώπη η …δίψα για τους έμμεσους φόρους δεν είναι τόσο έντονη. Τα νούμερα είναι χαρακτηριστικά καθώς για το 2023 – αυτά είναι τα τελευταία συγκριτικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα – στις χώρες της Ευρωζώνης τα έσοδα από Εργασία – άμεσοι δηλαδή φόροι – αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο στο 51,2%, αντίστροφη δηλαδή εικόνα από ότι στη χώρα μας.

Το 2023 οι φόροι κατανάλωσης στην Ελλάδα βρέθηκαν στο 15,2% με τη χώρα πίσω μόνο από την Κροατία. Το ποσοστό θα είναι μειωμένο φέτος μόνο και μόνο όμως γιατί το ΑΕΠ της χώρας από το 2023 προβλέπεται να έχει αυξηθεί περίπου 35 δισ. ευρώ αλλά και γιατί τα έσοδα από τον ΕΦΚ έχουν αυξηθεί μόλις 500 εκατ. ευρώ.

Τη συμβολή όμως του ΦΠΑ δεν μπορεί να την «μασκαρέψει» ούτε η μεγάλη ομολογουμένως αύξηση του ΑΕΠ. Το 2023 τα έσοδα από ΦΠΑ στη χώρα ήταν στο 8,8% του ΑΕΠ. Το 2026 θα φτάσουν το 11,1%, μια αύξηση 26%. (Το 2023 το κράτος εισέπραξε 900 εκατ. ευρώ περισσότερα έσοδα από ΦΠΑ από ότι από φόρο εισοδήματος. Το 2026 η ψαλίδα έχει σχεδόν τριπλασιαστεί στα 2,5 δισ. ευρώ). Με δεδομένο ότι σωρευτικά ο πληθωρισμός στη χώρα την περίοδο 2023-2026 αναμένεται να είναι 11%, γίνεται σαφές πόσο επιδρούν τόσο η αύξηση της κατανάλωσης αλλά και η σημαντική δουλειά της ΑΑΔΕ στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Το κενό ΦΠΑ – πόσα χρήματα χάνονται από τις εισπράξεις ΦΠΑ - το 2022 ήταν στο 13,7%, πλέον αναμένεται να είναι κάτω από το μισό.

Κι όπως ο εθισμένος δεν αλλάζει/ή δύσκολα αλλάζει ….ναρκωτικό έτσι και μια ελληνική κυβέρνηση δύσκολα θα κάνει κάτι…δραστικό στο κομμάτι των έμμεσων φόρων. Ειδικά όταν και οι αναλύσεις λένε ότι το όφελος δεν φτάνει σχεδόν ποτέ ατόφιο στον καταναλωτή.



