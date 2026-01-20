Συνομιλίες Τουρκίας-Chevron για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Τουρκίας βρίσκεται σε συνομιλίες με την Chevron για κοινές έρευνες υδρογονανθράκων, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο στο πρακτορείο Bloomberg.

Η Turkish Petroleum Corp (TPAO) αναμένεται να συνεργαστεί με τη Chevron σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, ανέφερε ο αξιωματούχος, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του, καθώς οι συνομιλίες βρίσκονται σε ιδιωτικό στάδιο.

Η πιθανή συμφωνία αποτελεί την τελευταία κίνηση της Άγκυρας για την ενίσχυση της ενεργειακής παραγωγής και έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερης βελτίωσης των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας, σημειώνει το δημοσίευμα. Θα ακολουθήσει τη συμφωνία που υπεγράφη τον Ιανουάριο με την Exxon Mobil για κοινές έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με την TPAO. Εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε στο Bloomberg ότι η εταιρεία διαθέτει «ποικίλο χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής παγκοσμίως και συνεχίζει να αξιολογεί πιθανές ευκαιρίες», προσθέτοντας πως, βάσει πολιτικής, δεν σχολιάζονται εμπορικά ζητήματα.

Δεν είναι ακόμη σαφές σε ποια έργα θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία. Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, το Ιράκ, τη Ρωσία και τη Σομαλία, ενώ στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Chevron εκμεταλλεύεται κοιτάσματα σε ισραηλινά και κυπριακά ύδατα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τα τελευταία χρόνια η Άγκυρα επιδιώκει να μειώσει τη σχεδόν απόλυτη εξάρτησή της από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της TPAO στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει ενισχύσει τον στόλο εξειδικευμένων πλοίων για υπεράκτιες έρευνες και πρόσφατα ανακοίνωσε σχέδια άντλησης έως και 4 δισ. δολαρίων μέσω της πρώτης έκδοσης ισλαμικού χρέους (sukuk).



Πηγή: skai.gr

