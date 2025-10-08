Τα «λουκέτα» του καλοκαιριού – Σε ποιες περιοχές σημειώθηκε φοροδιαφυγή-ρεκόρ

Τουρισμός και εστίαση αναδείχθηκαν «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης, τα μεγαλύτερα ποσοστά της φοροδιαφυγής διαπιστώθηκαν στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο και λιγότερο στην Κρήτη. Στα βόρεια ήταν οι περιοχές με τα μικρότερα ποσοστά φοροδιαφυγής, όπως σημείωσε.

Είχαμε 300 λουκέτα, πρόσθεσε ο ίδιος. Ήταν περιπτώσεις που κατά κύριο λόγο είτε έβγαζαν από την πρίζα τα POS είτε δεν έστελναν αυτά που είχαν εκδοθεί στην ΑΑΔΕ όσοι είχαν υποχρέωση. Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 2,6 εκατ. ευρώ ενώ σημειώθηκαν 202 περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS-ταμειακής, σύμφωνα με τα στοιχεία από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ για το διάστημα Μαΐου - Σεπτεμβρίου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα εστιατόριο στο Ηράκλειο, στο οποίο υπήρξε μη διαβίβαση 18.515 αποδείξεων αξίας 275.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μπει λουκέτο για 4 ημέρες.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, σούπερ μάρκετ στο Γύθειο προέβη σε μη διαβίβαση 5.409 αποδείξεων αξίας 101.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να επιβληθεί λουκέτο 48 ωρών.

Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν έκοψε αποδείξεις για ολόκληρο το 2021 και το 2022 και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει αποδώσει ΦΠΑ ύψους 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε λουκέτο 2 ημερών και πρόστιμο 13.000 ευρώ.

