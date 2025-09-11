Σε νέα σημαντική μείωση των επιτοκίων της, στο 40,5%, προχώρησε η Τουρκία

Σε νέα σημαντική μείωση των επιτοκίων προχώρησε την Πέμπτη η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, αιφνιδιάζοντας τους αναλυτές που περίμεναν μια πιο συγκρατημένη κίνηση την ώρα που η χώρα παλεύει με τον υψηλό πληθωρισμό και την αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα.
Συγκεκριμένα, η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 250 μονάδες βάσης, στο 40,5% από 43% προηγουμένως. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν μικρότερη μείωση κατά 200 μονάδες βάσης.
Η απόφαση ελήφθηκ μετά τα σχόλια του διοικητή της τουρκικής κεντρικής τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, ο οποίος προέτρεψε τους αναλυτές να μην εστιάζουν μόνο στον πληθωρισμό και τόνισε ότι η ανάλυση των δεδομένων δείχνει πως οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές λόγω της ζήτησης εξακολουθούν να συμβαδίζουν με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
Αν και η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας αύξησε το βασικό επιτόκιό της στο 46% τον Απρίλιο για να «μαζέψει» τις αγορές μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε η σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και βασικού αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από τον Ιούλιο ξεκίνησε τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της, παρότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο παρέμεινε πάνω από το 33% και η ανάπτυξη το β' τρίμηνο έτρεξε με ρυθμό 4,8%, υποδηλώνοντας ότι η οικονομία παραμένει ισχυρή και καταναλωτική ζήτηση ανθεκτική.
Η νέα μείωση των επιτοκίων καταδεικνύει ότι οι αξιωματούχοι της τουρκικής κεντρικής τράπεζας δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη, παραβλέποντας τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.
