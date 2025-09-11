«Βουτιά» 20,4% παρουσίασαν το 2023 τα συνολικά έσοδα της ελληνικής οικονομίας από περιβαλλοντικούς φόρους, διαμορφούμενα στα 9,257 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους αποτέλεσαν το 10,6% των συνολικών φόρων και κοινωνικών εισφορών της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το έτος 2022, οπότε το ποσοστό αυτό αλλά και τα έσοδα είχαν εκτοξευθεί στο 13,7% και στα 11,635 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Αναφορικά με τις μονάδες που κατέβαλλαν τους περιβαλλοντικούς φόρους το 2023, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας συμμετείχαν συνολικά με 6.184,6 εκατ. ευρώ και με ποσοστό 66,8% επί του συνόλου των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι κατέβαλαν 3.072,4 εκατ. ευρώ τα οποία αντιστοιχούσαν στο 33,2% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων.

Φόροι ενέργειας

Το 2023, οι φόροι ενέργειας ανήλθαν σε 7.547,0 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 24,4% σε σύγκριση με το 2022. Οι ενεργειακοί φόροι αποτέλεσαν την πλειονότητα των περιβαλλοντικών φόρων με μερίδιο 81,5% για το 2023.

Η μεγάλη μείωση των φόρων ενέργειας κατά το έτος αναφοράς 2023, οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του «Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας αγοράς» με ισχύ από 1η Ιουλίου 2022 έως 1η Ιουνίου 2023. Ο μηχανισμός αυτός, αφορούσε σε παρακράτηση μέρους των εσόδων των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και αποδόθηκε στο σύνολό του στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας «D35 - Παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και κλιματισμού». Το έτος αναφοράς 2023, ο φόρος αυτός ήταν 703,0 εκατ. ευρώ (από 2.889,0 εκατ. ευρώ το έτος 2022).

Το 2023, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν συνολικά 5.547,0 εκατ. ευρώ σε φόρους ενέργειας, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συμμετείχαν με το ποσό των 2.000,0 εκατ. ευρώ

Φόροι μεταφορών

Το ίδιο διάστημα, οι φόροι μεταφορών ανήλθαν σε 1.681,0 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 6,9% σε σχέση με το 2022. Οι φόροι μεταφορών αποτέλεσαν το 18,2% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων για το έτος 2023.

Τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι εντός της επικράτειας κατέβαλαν 1.044,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι οικονομικοί κλάδοι κατέβαλαν το υπόλοιπο ποσό των 636,1 εκατ. ευρώ.

Φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων

Τέλος, οι φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων ανήλθαν σε 29,0 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 0,3% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων.

Αναφορικά με τις μονάδες που κατέβαλλαν τους φόρους ρύπανσης και χρήσης πόρων το έτος 2023, τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συνεισέφεραν το ποσό των 27,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν τα υπόλοιπα 1,5 εκατ. ευρώ.



