Πιερρακάκης στον ΣΚΑΪ: «Θα μειώνουμε όσο πιο πολλούς φόρους μπορούμε κάθε χρόνο, όσο δημιουργείται χώρος»

Όλα τα μέτρα στήριξης είναι συνεκτικά και κάτω από μια ομπρέλα φορολογικής μεταρρύθμισης, τα οποία τα δημοσιονομικά της χώρας τα στηρίζουν, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση από το 2019 έχει μειώσει 83 φόρους και εισφορές και όπως είπε «θα μειώνουμε όσο πιο πολλούς φόρους μπορούμε κάθε χρόνο, όσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος και η χώρα στηρίζεται στα πόδια της».

Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα ολόκληρη η λίστα με τους φόρους που μειώνονται, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνει και 20 έμμεσους φόρους.

«Να μας πει η αντιπολίτευση πού θα βρει τα χρήματα»

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να δώσει παραπάνω, κάλεσε την αντιπολίτευση να πει ακριβώς πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, σημειώνοντας ότι η αντιπολίτευση ουσιαστικά διαφωνεί με την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων η χώρα μπορεί να δαπανήσει 1,76 δισ. το 2026 ούτε ένα ευρώ παραπάνω, εκτός αν μπουν παραπάνω φόροι.

Αναφερόμενος στη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς που ενδεχομένως έχουν έντονη τουριστική ανάπτυξη, εξήγησε ότι ισχύει αυτούσιος ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ που είναι για αντικειμενική αξία άνω των 400.000 ευρώ. Άρα, συμπλήρωσε ο υπουργός, θα υπάρξει επιβάρυνση που πρέπει να υπάρξει για τους συγκριτικά έχοντες.

Για τη μείωση ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά, ο κ Πιερρακακης σημείωσε ότι η κυβέρνηση θέλει να διευρυνθεί η μείωση του φόρου και σε άλλα μικρά νησιά, ωστόσο δεν το επέτρεπε η ευρωπαϊκή οδηγία. Σύμφωνα με τον υπουργό, ένας από τους στόχους είναι να αλλάξουμε και στοιχεία ευρωπαϊκών οδηγιών αν μπορέσουμε, πράγμα όμως, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο.

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι δεν υπάρχει ρίσκο χρέους, γιατί η χώρα μας έχει κάνει άλλες επιλογές. Προϋπόθεση βέβαια - πρόσθεσε - είναι να το εξυπηρετείς.

Πηγή: skai.gr

