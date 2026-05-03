Πρώτη παρέμβαση OPEC+ στην αγορά πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ – Νέο ραντεβού στις 7 Ιουνίου

Τα κράτη - μέλη του OPEC+ κατέληξαν σε μια συμφωνία για μια ακόμη μικρή αλλά συμβολικής σημασίας αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου - κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα - για τον Ιούνιο, στην πρώτη κίνηση του ομίλου μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των ΗΑΕ.

Όπως σχολιάζει το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αυτή είναι κατά κύριο λόγο συμβολική, καθώς ο OPEC+ δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την αύξηση, εκτός αν το Στενό του Ορμούζ - το οποίο έχει αποκλειστεί λόγω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν - ανοίξει ξανά και ξαναρχίσουν οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο.

Ο OPEC+ συνεχίζει επισήμως τη διαδικασία αποκατάστασης της παραγωγής που είχε περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια, η οποία βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη πριν από το ξέσπασμα του πολέμου. Παράλληλα, ο OPEC+ προσαρμόζεται στην αιφνιδιαστική αποχώρηση ενός διαχρονικού μέλους του, των ΗΑΕ, που εγκατέλειψαν τον οργανισμό στις 28 Απριλίου έπειτα από χρόνια δυσαρέσκειας για τους περιορισμούς στην παραγωγή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του OPEC+:

Οι επτά χώρες του OPEC+ - Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ιράκ, Κουβέιτ, Καζακστάν, Αλγερία και Ομάν - οι οποίες είχαν ανακοινώσει πρόσθετες εθελοντικές προσαρμογές τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο του 2023, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης στις 3 Μαΐου 2026, προκειμένου να αξιολογήσουν τις συνθήκες και τις προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς.

Στο πλαίσιο της συλλογικής δέσμευσής τους να στηρίξουν τη σταθερότητα της αγοράς πετρελαίου, οι επτά συμμετέχουσες χώρες αποφάσισαν να εφαρμόσουν μια προσαρμογή της παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα, πέραν των πρόσθετων εθελοντικών προσαρμογών που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2023. Η προσαρμογή αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2026, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στον παρακάτω πίνακα. Οι πρόσθετες εθελοντικές προσαρμογές που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του 2023 ενδέχεται να ανακληθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους, ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών της αγοράς και με σταδιακό τρόπο. Οι χώρες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά και να αξιολογούν τις συνθήκες της αγοράς και, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών τους για τη στήριξη της σταθερότητας της αγοράς, επιβεβαίωσαν τη σημασία της υιοθέτησης μιας επιφυλακτικής προσέγγισης και της διατήρησης πλήρους ευελιξίας για την αύξηση, την αναστολή ή την αναστροφή της σταδιακής κατάργησης των εθελοντικών προσαρμογών της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της αναστροφής των εθελοντικών προσαρμογών που είχαν εφαρμοστεί προηγουμένως και είχαν ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2023.

Οι επτά χώρες του OPEC+ επισήμαναν επίσης ότι το μέτρο αυτό θα προσφέρει στις συμμετέχουσες χώρες την ευκαιρία να επιταχύνουν την αντιστάθμισή τους. Οι επτά χώρες επανέλαβαν τη συλλογική δέσμευσή τους να επιτύχουν πλήρη συμμόρφωση με τη Διακήρυξη Συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων εθελοντικών προσαρμογών της παραγωγής, οι οποίες θα παρακολουθούνται από την Κοινή Υπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης (JMMC). Επιβεβαίωσαν επίσης την πρόθεσή τους να αντισταθμίσουν πλήρως κάθε υπερπαραγωγή που θα έχει σημειωθεί από τον Ιανουάριο του 2024.

Οι επτά χώρες του OPEC+ θα πραγματοποιούν μηνιαίες συναντήσεις για να εξετάζουν τις συνθήκες της αγοράς, τη συμμόρφωση και τις αντισταθμίσεις. Οι επτά χώρες θα συναντηθούν ξανά στις 7 Ιουνίου 2026.

Ο OPEC αποδυναμωμένος

Για το μπλοκ η αποχώρηση των ΗΑΕ αποτελεί «ένα σημαντικό γεγονός», ακόμη σοβαρότερο από την αποχώρηση του Κατάρ το 2019 και στη συνέχεια αυτή της Ανγκόλας, εκτιμά η Αμένα Μακρ αναλύτρια στην Kpler.

Εκτός του ότι ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός του OPEC, το Αμπού Ντάμπι διαθέτει μεγάλες ανεκμετάλλευτες ικανότητες παραγωγής, σημαντικό μοχλό για το μπλοκ όταν πρέπει να ρυθμίσει την αγορά.

Ήδη από το 2021 «τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις ποσοστώσεις τους», υπογραμμίζει η Μπακρ.

Η χώρα έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές της τα τελευταία χρόνια και η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία Adnoc σχεδιάζει παραγωγική δυναμικότητα 5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως έως το 2027, πολύ πάνω από την προηγούμενη ποσόστωσή της των 3,447 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

«Έχουν ήδη βιώσιμη ικανότητα 4,3 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως» και φιλοδοξούν να την αυξήσουν στα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το 2027, δηλώνει στο AFP ο Φράνσις Περίν ερευνητής στο IRIS.

Το γεγονός αυτό καθιστά το Αμπού Ντάμπι έναν ανταγωνιστικό παράγοντα στην αγορά, έναν παράγοντα που είναι επίσης ικανός να παράγει με πολύ χαμηλό κόστος και που θα μπορούσε να περιορίσει τον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται από το Ριάντ και τους συμμάχους του μόλις η αγορά επιστρέψει σε κάποια κανονικότητα μετά το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Για τον OPEC ο κίνδυνος είναι επίσης ότι και άλλες χώρες μπορεί να μπουν στον πειρασμό να αποχωρήσουν: το Καζακστάν και το Ιράκ, για παράδειγμα, έχουν ήδη δεχθεί επικρίσεις επανειλημμένα επειδή υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις τους.

Πηγή: skai.gr

