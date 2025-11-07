Scope Ratings: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings διατήρησε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ και αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο γερμανικός οίκος ήταν ο πρώτος που απένειμε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα τον Αύγουστο του 2023, ενώ προχώρησε σε αναβάθμιση εντός της ίδιας βαθμίδας τον Δεκέμβριο του 2024.

Η απόφαση για αναθεώρηση των προοπτικών βασίστηκε στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, στη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και στη συνεχιζόμενη μείωση του δημόσιου χρέους.

Ωστόσο, ο οίκος επισημαίνει πως το υψηλό χρέος, οι διαρθρωτικοί περιορισμοί στην ανάπτυξη και το διαρκές έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη χώρα.

Η αναθεώρηση των προοπτικών αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι σε εξωτερικά σοκ. Η Ελλάδα έχει παρουσιάσει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με εκτιμώμενο ρυθμό περίπου 2% για το 2025, υψηλότερο σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες της ευρωζώνης.

Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, η δυναμική πορεία του τουρισμού και οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ μέσω του προγράμματος NGEU συνεχίζουν να στηρίζουν την ανάπτυξη. Παράλληλα, μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, τη φορολογία και την αγορά εργασίας ενισχύουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Ο τραπεζικός τομέας έχει ενδυναμωθεί, συμβάλλοντας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Παράλληλα, η Ελλάδα καταγράφει ισχυρή δυναμική στη μείωση του χρέους, χάρη στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Τα δημόσια οικονομικά υπερβαίνουν τους στόχους, με πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης περίπου 0,6% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 3,6% για το 2025.

Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει από περίπου 145% το 2025 σε 122% το 2030, λόγω της συντηρητικής κατάρτισης του προϋπολογισμού, των ισχυρών εσόδων και της μέτριας ονομαστικής αύξησης του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση διατηρεί σημαντικό ταμειακό απόθεμα, ύψους περίπου 42 δισ. ευρώ (17% του ΑΕΠ), ενώ επωφελείται από δομή χρέους με μεγάλη διάρκεια και χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης.

Οι προκλήσεις για την πιστοληπτική αξιολόγηση περιλαμβάνουν:

1) Το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο παραμένει μία μακροπρόθεσμη αδυναμία παρά την πτωτική του πορεία,

2) Τους διαρθρωτικούς περιορισμούς στη μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, όπως η περιορισμένη οικονομική διαφοροποίηση και οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις, και

3) Tις εξωτερικές ανισορροπίες, δεδομένων των επίμονων ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και της αρνητικής καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης, καθώς και των προκλήσεων που έχουν απομείνει στον χρηματοπιστωτικό τομέα, που αντανακλούν τον ισχυρό δεσμό μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζών και το μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων που διαχειρίζονται οι servicers.

Βελτιωμένη ανθεκτικότητα της οικονομίας

Ο Scope σημειώνει ότι η βελτιωμένη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε εξωτερικά σοκ στηρίζεται από τη σταθερότερη ανάπτυξη, τη συνεχιζόμενη δυναμική των μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας.

Η ελληνική οικονομία άντεξε τον πόλεμο στην Ουκρανία και το σοκ των τιμών ενέργειας καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, χάρη στην περιορισμένη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, την ταχεία διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών και τις ισχυρές εξαγωγές υπηρεσιών, ιδίως του τουρισμού, σημειώνει.

Μετά από σταθερή ανάπτυξη περίπου 2,3% το 2024, η οικονομία σημείωσε ετήσια αύξηση 2,0% το πρώτο εξάμηνο του 2025, με την ετήσια ανάπτυξη να προβλέπεται σε περίπου 2,2%, υποστηριζόμενη από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τις επενδύσεις και την έντονη δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών που αντιστάθμισαν το ασθενέστερο εξωτερικό περιβάλλον.

Συνεχίζεται η ανάπτυξη

Ο Scope προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει τη δυναμική της ανάπτυξης το 2026, με το πραγματικό ΑΕΠ να αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2,0%. Η ανάπτυξη θα τροφοδοτηθεί από τις ισχυρές επενδύσεις και τη συνεχιζόμενη επέκταση της αγοράς εργασίας, καθώς και από τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος και μείωσης των φόρων που θα ισχύσουν το 2026.

Η χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος NGEU συνεχίζει να ωθεί τις επενδύσεις, σημειώνει ο οίκος. Οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ψηφιοποίησης, της φορολογικής διοίκησης και της ευελιξίας της αγοράς εργασίας έχουν ενισχύσει την ικανότητα της Ελλάδας να απορροφά τα σοκ και να διατηρεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνεχής πρόοδος στη δημόσια διοίκηση και η τήρηση των δημοσιονομικών πλαισίων της ΕΕ υποστηρίζουν τη μεσοπρόθεσμη δέσμευση της Ελλάδας για μεταρρυθμίσεις.

Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, την αναβάθμιση των υποδομών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων αναφορικά με τις δεξιότητες των εργαζομένων και το δημογραφικό παραμένουν απαραίτητες για την αύξηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος εκτιμάται σήμερα σε περίπου 1,25%, αναφέρει ο οίκος.

Αυξάνονται οι επενδύσεις

Η επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα συνέχισε να ενισχύεται, παρέχοντας σημαντική στήριξη στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 60 % από το 2019, ανεβάζοντας το ποσοστό των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ σε περίπου 15,5 % το 2024, το υψηλότερο σε πάνω από μια δεκαετία.

Αυτό αντανακλά τις εγχώριες μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επιχειρηματικό κλίμα και τις ισχυρές εισροές από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης της ΕΕ, με 8,6 δισ. ευρώ από τα 18,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις να έχουν ήδη απορροφηθεί.

Οι επενδύσεις επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στις ψηφιακές υποδομές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ο Scope αναμένει ότι οι συνολικές επενδύσεις θα φθάσουν περίπου το 18% του ΑΕΠ έως το 2027, παραμένοντας ωστόσο κάτω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ.

Σημαντική βελτίωση του τραπεζικού τομέα

Ο σημαντικά βελτιωμένος τραπεζικός τομέας ενισχύει περαιτέρω τη μακροοικονομική ανθεκτικότητα της Ελλάδας, αναφέρει ο οίκος. Η πιστωτική επέκταση έχει ξαναρχίσει, ωθούμενη από χορηγήσεις δανείων που συνδέονται με το NGEU και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αυξάνονται κατά 15,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών έχουν μειωθεί κάτω από το 5%, με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων να ανέρχεται σε 3,6% τον Ιούνιο του 2025, κοντά στον μέσο όρο της ευρωζώνης που είναι 2,2%, αντανακλώντας τη συνεχή απομόχλευση και την καλύτερη επίδοση των δανείων.

Η κεφαλαιακή θέση και η ρευστότητα των τραπεζών παραμένουν ισχυρές, με τον κεφαλαιακό δείκτη CET1 στο 15,8%, τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου στο 20,4% και επαρκή μαξιλάρια. Η κερδοφορία των τραπεζών έχει ομαλοποιηθεί, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 13% και κέρδη μετά από φόρους 2,5 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

