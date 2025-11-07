Μείωση κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και σε επίπεδο εννεαμήνου, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σε επίπεδο μήνα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε διψήφια μείωση, κατά 13,6%, λόγω της αύξησης των εξαγωγών και την ταυτόχρονης μείωσης των εισαγωγών.

Πιο αναλυτικά, η συνολική αξία των εξαγωγών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 4.248,5 εκατ. ευρώ (4.999,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.085,7 εκατ. ευρώ (4.551,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,0%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή μειώθηκε κατά 46,9 εκατ. ευρώ δηλαδή κατά 1,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 45,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,5%, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Το ίδιο διάστημα, η συνολική αξία των εισαγωγών διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.921,4 εκατ. ευρώ (8.096,1 εκατ. δολάρια) έναντι 7.178,1 εκατ. ευρώ (7.948,2 εκατ. δολάρια) κατά τον Σεπτέμβριο του 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,6%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 187,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 201,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,8%, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε σε 2.672,9 εκατ. ευρώ (3.096,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.092,4 εκατ. ευρώ (3.397,0 εκατ. δολάρια) κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 13,6%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 234,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 10,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 246,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 11,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στο ποσό των 36.060,3 εκατ. ευρώ (40.426,7 εκατ. δολάρια) έναντι 37.844,3 εκατ. ευρώ (41.238,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 776,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 825,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, η συνολική αξία των εισαγωγών διαμορφώθηκε στο ποσό των 60.474,5 εκατ. ευρώ (67.396,6 εκατ. δολάρια) έναντι 63.083,3 εκατ. ευρώ (68.339,3 εκατ. δολάρια) στο εννεάμηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,1%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.675,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.510,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε σε 24.414,2 εκατ. ευρώ (26.969,9 εκατ. δολάρια) έναντι 25.239,0 εκατ. ευρώ (27.100,6 εκατ. δολάρια) το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,3%.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 899,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 4,4% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 685,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,4%,



