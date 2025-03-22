Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Morningstar DBRS υποβάθμισε αργά το βράδυ χθες Παρασκευή τις προοπτικές του αξιόχρεου της Γαλλίας από «σταθερές» σε «αρνητικές», διατηρώντας πάντως αμετάβλητη την αξιολόγηση «AA», επικαλούμενος την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, στην οποία βλέπει ρίσκο μεγάλης ανόδου του ελλείμματος και του κρατικού χρέους «μεσοπρόθεσμα».

Η μεταβολή της προοπτικής, που σημαίνει πως ο οίκος θα μπορούσε να υποβαθμίσει την αξιολόγηση της Γαλλίας το προσεχές διάστημα, αντανακλά «τους υψηλότερους κινδύνους όσον αφορά τη δυνατότητα της Γαλλίας να περιστείλει το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμά της και τον λόγο του δημοσίου χρέους της» προς το ΑΕΠ «τα επόμενα χρόνια».

Ο οίκος αναφέρεται ιδιαίτερα στα αυξανόμενα επιτόκια του δημόσιου χρέους, που σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους μπορεί να ξεπεράσουν την παιδεία ως το κυριότερο έξοδο του γαλλικού κράτους.

Από τους τρεις «μεγάλους» οίκους αξιολόγησης —S&P, Fitch, Moody’s— που κατατάσσουν τη Γαλλία στη βαθμίδα «AA» ή αντίστοιχη (Aa3 ο Moody’s) οι δύο πρώτοι αποδίδουν αρνητική προοπτική στο αξιόχρεό της, ο τρίτος σταθερή. Έχουν επίσης προσάψει στην κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν καθυστέρηση στη μείωση του δημοσίου ελλείματος (το οποίο αναμένεται να φθάσει 5,4% του ΑΕΠ το 2025) και κάνουν λόγο για πολιτική αστάθεια, αναφερόμενοι ειδικά στις περυσινές εξελίξεις.





