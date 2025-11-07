Γερμανία: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η βιομηχανία χάλυβα

Η γερμανική χαλυβουργία βρίσκεται υπό τεράστια πίεση εξαιτίας του υψηλού κόστους ενέργειας και εργασίας. Οι δασμοί των ΗΠΑ και ο κινεζικός ανταγωνισμός επιβαρύνουν την κατάσταση.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Ήταν κάποτε η ραχοκοκαλιά της γερμανικής αλλά και ευρωπαϊκής οικονομίας. Η βιομηχανία χάλυβα της Γερμανίας, με ρίζες στην εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης, ήταν αυτή που εν πολλοίς έδωσε στη χώρα τον χαρακτηρισμό «ατμομηχανή της Ευρώπης».

Πηγή: Deutsche Welle

Τα τελευταία χρόνια δέχεται ισχυρές πιέσεις από τον φθηνό κινεζικό ανταγωνισμό, την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και εσχάτως τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ. Το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό για τις γερμανικές χαλυβουργίες, χιλιάδες θέσεις εργασίες έχουν χαθεί, ενώ ταυτόχρονα παλαιές μονάδες παραγωγής πρέπει να προσαρμοστούν στα σύγχρονα τεχνολογικά και κλιματικά στάνταρντ.Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας χάλυβα συναντήθηκαν με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης και πρωθυπουργούς κρατιδίων για να «δώσουν στη γερμανική χαλυβουργία μια ευκαιρία να επιβιώσει», όπως εύστοχα είπε η πρωθυπουργός του κρατιδίου του Ζάαρλαντ, Άνκε Ρέλινγκερ. Και ο πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας Όλαφ Λις, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για αλλαγές, τόνισε ότι είναι σημαντικό να συγκεραστεί «ο βιομηχανικός μετασχηματισμός με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας».Δασμοί Τραμπ και ΚίναΟ Γερμανός καγκελάριος προσέφερε στήριξη, όπως άλλωστε αναμενόταν, στους εκπροσώπους του κλάδου και έστειλε το μήνυμα ότι η γερμανική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να πείσει και την ΕΕ για μια καλύτερη προστασία της εγχώριας παραγωγής χάλυβα. Πρώτον πρότεινε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους για τις βιομηχανίες του χώρου, τονίζοντας ότι η χαλυβουργία έχει ρόλο κλειδί, αφού από αυτή εξαρτώνται σειρά μικρομεσαίων επιχειρήσεων.«Όποιος θέλει να διασφαλίσει την κοινωνική ειρήνη, θα πρέπει να διασφαλίσει τη βιομηχανική βάση αυτής της χώρας» ανέφερε ο επικεφαλής της Ένωσης Χάλυβα Γκούναρ Γκρέμπλερ. προειδοποιώντας για τις σημαντικές απώλειες εργατικών χεριών.Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία περίπου 80.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στη γερμανική βιομηχανία χάλυβα, η οποία συνδέεται άμεσα με την αυτοκινητοβιομηχανία, τον κατασκευαστικό κλάδο και την αμυντική βιομηχανία. Την ίδια ώρα έντονη είναι η ανησυχία του κλάδου για την έλλειψη γερμανικής στρατηγικής απέναντι στους δασμούς του Τραμπ στις ευρωπαϊκές εισαγωγές, με έξι γερμανικά κρατίδια να ζητούν από τον Μερτς να ασκήσει πίεση στις Βρυξέλλες για ευρωπαϊκούς δασμούς τουλάχιστον 50%, ανάλογους με το επίπεδο των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο παράγοντας Κίνα, με τις κινεζικές εξαγωγές χάλυβα να ασκούν τεράστια πίεση στους Ευρωπαίους κατασκευαστές.Πηγές: dlf, tagesschau.de

