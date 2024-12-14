Η Moody’s υποβάθμισε το αξιόχρεο της Γαλλίας στο Aa3

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s ανακοίνωσε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο πως υποβαθμίζει στο Aa3 το αξιόχρεο του δημοσίου της Γαλλίας, μόλις μερικές ώρες αφού ο Φρανσουά Μπαϊρού ονομάστηκε νέος πρωθυπουργός από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η υποβάθμιση «αντανακλά την άποψή μας πως τα δημόσια οικονομικά» της Γαλλίας «θα εξασθενίσουν ουσιωδώς κατά τη διάρκεια των προσεχών ετών» εξαιτίας της «πολιτικής πολυδιάσπασης» που μπορεί «στο προβλεπτό μέλλον» να «εμποδίσει σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή», επιχειρηματολόγησε ο οίκος.

Ο Moody’s, που υποβάθμισε την προοπτική του αξιόχρεου του γαλλικού κράτους (Aa2 τότε) σε αρνητική τον Οκτώβριο, προειδοποίησε την ημέρα της ψήφου δυσπιστίας κατά της προηγούμενης κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ την 4η Δεκεμβρίου πως θα μπορούσε να έχει «αρνητικό» αντίκτυπο.Σημειώνεται ότι η Γαλλία έχει ήδη υποβαθμιστεί σε αντίστοιχα επίπεδα και από τους οίκους Fitch και S&P.

Ο οίκος χαρακτήρισε σταθερή την προοπτική στη νέα αξιολόγηση.

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας Αντουάν Αρμάντ σημείωσε μέσω X πως «καταγράφει» την απόφαση του διεθνούς οίκου.

«Ο οίκος Moody’s ανακοίνωσε τη μεταβολή του αξιόχρεου της Γαλλίας (...) υπογραμμίζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στο κοινοβούλιο και την τρέχουσα αβεβαιότητα ως προς την βελτίωση των δημοσίων οικονομικών μας. Το καταγράφω», έγραψε ο υπουργός.

«Ο διορισμός του Φρανσουά Μπαϊρού (στο αξίωμα του πρωθυπουργού) και η επαναβεβαίωση της βούλησής μας να μειώσουμε το έλλειμμα δίνουν σαφή απάντηση», πρόσθεσε.

Σε σύντομη ομιλία του κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής χθες, ο κ. Μπαϊρού επέμεινε στην ανάγκη να μειωθεί το έλλειμμα και το χρέος της Γαλλίας.

