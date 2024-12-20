Η ρωσική εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου Gazprom ανακοίνωσε ότι θα στείλει σήμερα 42,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (mcm) φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας, ίδια ποσότητα με αυτή που είχε στείλει χθες Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

