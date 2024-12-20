Λογαριασμός
Ρωσία: Στέλνει άλλα 42,.4 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

Η Gazprom θα στείλει σήμερα 42,.4 mcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

Η ρωσική εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου Gazprom ανακοίνωσε ότι θα στείλει σήμερα 42,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (mcm) φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας, ίδια ποσότητα με αυτή που είχε στείλει χθες Πέμπτη.

