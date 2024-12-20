Νέα απειλή για εμπορικό πόλεμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπέλυσε σήμερα ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρώντας σε σκληρούς εκβιασμούς καλώντας την να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει ένα μπαράζ δασμών.

«Είπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να καλύψουν το τεράστιο έλλειμμά τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη μεγάλης κλίμακας αγορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μας», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, συνεχίζοντας με νόημα πως «διαφορετικά θα μπουν ΤΑΡΙΦΕΣ σε όλη τη διαδρομή!!!»

Δείτε την ανάρτησή του:

Ο Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, έχει ήδη υποσχεθεί υψηλούς δασμούς σε τρεις από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών - τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα.

Πάντως, o εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Olof Gill, μιλώντας στο Politico δεν έκανε σαφές σε ποιον απευθυνόταν ο Τραμπ, ωστόσο εκτίμησε πως «η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν βαθιά ενοποιημένες οικονομίες, με συνολικά ισορροπημένο εμπόριο και επενδύσεις. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τον εκλεγμένο Πρόεδρο Τραμπ πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω μια ήδη ισχυρή σχέση, μεταξύ άλλων συζητώντας τα κοινά μας συμφέροντα στον ενεργειακό τομέα».

Υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της συγχαίροντας τον Τραμπ για τη νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου είχε δηλώσει ότι «εκατομμύρια θέσεις εργασίας και δισεκατομμύρια στο εμπόριο και τις επενδύσεις σε κάθε πλευρά του Ατλαντικού εξαρτώνται από τον δυναμισμό και τη σταθερότητα της οικονομικής μας σχέσης»

Επίσης, κατά τη διάρκεια συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στη Βουδαπέστη τις ημέρες μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, η φον ντερ Λάιεν μιλώντας στους δημοσιογράφους είχε αναφέρει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε μια προσπάθεια να διατηρήσει γλυκό τον Τραμπ.

«Γιατί να μην αντικαταστήσουμε (το ρωσικό αέριο) με αμερικανικό LNG, το οποίο είναι φθηνότερο για εμάς και μειώνει τις τιμές της ενέργειας μας; Είναι κάτι όπου μπορούμε να μπούμε σε μια συζήτηση, επίσης όσον αφορά το εμπορικό μας έλλειμμα» ,είχε πει ενδεικτικά είπε η φον ντερ Λάιεν.

Ωστόσο, η πρεσβευτής της ΕΕ στις ΗΠΑ, Jovita Neliupšienė, τον περασμένο μήνα δήλωσε ότι το μπλοκ ήταν επίσης έτοιμο να ανταπαντήσει εάν ο Τραμπ ακολουθήσει τις απειλές του για δασμούς: «Εάν υπάρξουν κάποιες νέες προστριβές για το εμπόριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι έτοιμη, στην πραγματικότητα, να αντιδράσει σε αυτό».

Η ΕΕ εξήγαγε αγαθά αξίας 576,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων - σχεδόν το 20% των συνολικών εξαγωγών της - στις ΗΠΑ το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ , καθιστώντας τις ΗΠΑ τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του μπλοκ.

