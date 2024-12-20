Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα πάγωσε την αύξηση του βασικού επιτοκίου μετά το κάλεσμα Πούτιν για «ισορροπία»

Η ρωσική κεντρική τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 21% την Παρασκευή, εκπλήσσοντας την αγορά, η οποία ανέμενε άνοδο 2 ποσοστιαίων μονάδων.



Η απόφαση ήρθε μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε δημόσια μια «ισορροπημένη» απόφαση από την κεντρική τράπεζα, η οποία οφείλει να διαχειριστεί τις πληθωριστικές επιπτώσεις της στρατιωτικοποίησης της οικονομίας λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Ισχυροί επιχειρηματίες στη Ρωσία είχαν παραπονεθεί ότι η άνοδος των επιτοκίων στραγγάλιζε τις επενδύσεις, αλλά παρόλα αυτά, 23 από τους 27 οικονομολόγους σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση στο 23%.«Δεδομένης της αξιοσημείωτης αύξησης των επιτοκίων για τους δανειολήπτες και της χαλάρωσης της πιστωτικής δραστηριότητας, η επιτευχθείσα στενότητα των νομισματικών συνθηκών δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαδικασιών αποπληθωρισμού και την επιστροφή του πληθωρισμού στους στόχους», ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της.Ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 9,5%, πολύ πάνω από τον στόχο του 4%. Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα επέμεινε ότι η αυστηρή νομισματική της πολιτική έχει ήδη επιβραδύνει τον δανεισμό και έχει μειώσει την εγχώρια ζήτηση και ότι θα αξιολογήσει την ανάγκη για αύξηση στην επόμενη συνεδρίασή της στις 14 Φεβρουαρίου.Η κεντρική τράπεζα είναι ανεξάρτητη βάσει νόμου και ο Πούτιν έχει δώσει «το ελεύθερο» στην διοικήτρια(φωτό) στο παρελθόν, αλλά οι αναλυτές είπαν ότι η πίεση από τις επιχειρήσεις είχε γίνει πολύ ισχυρή για να αγνοηθεί.«Η πίεση... λειτούργησε και η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να σταματήσει», δήλωσε ο οικονομολόγος Εβγκένι Κόγκαν. Το σημερινό ποσοστό εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο από τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του Πούτιν, όταν η Ρωσία ανέκαμψε από το οικονομικό χάος της δεκαετίας του 1990.Η οικονομία της Ρωσίας εν καιρώ πολέμου, που περιορίζεται από τις δυτικές κυρώσεις και την απώλεια ανδρών σε στρατεύσιμη ηλικία, βρίσκεται στα όρια της ικανότητάς της, με την ανάπτυξη να αναμένεται στο 4% το 2024.Ο πληθωρισμός έχει τροφοδοτηθεί από τις στρατιωτικές δαπάνες και μισθολογικό σπιράλ, καθώς και από περιόδους αδυναμίας του ρουβλίου, συμπεριλαμβανομένης της βουτιάς περίπου 15% έναντι του δολαρίου τον Νοέμβριο, όταν οι κυρώσεις των ΗΠΑ διέκοψαν τις πληρωμές για τη ρωσική ενέργεια.

