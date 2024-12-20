Η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου βρίσκεται προ των πυλών και τα καταστήματα ΟΠΑΠ υποδέχονται τα Χριστούγεννα με εορταστική διάθεση και στολισμένες βιτρίνες. Ωστόσο, μαζί με το νέο έτος πλησιάζει και η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας για χιλιάδες οδηγούς οχημάτων.

Όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει ακόμα την οφειλή τους μπορούν να το κάνουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, σε ένα από τα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της Ελλάδας, μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Tora Wallet.

Όπως εξηγεί η κα Σταυρούλα Διφωνή, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στη Νέα Σμύρνη: «Οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ, μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, ή οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό ή οφειλή, μέσα σε 1-2 λεπτά. Μέσω της υπηρεσίας Tora Wallet, ο καθένας μπορεί να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του καθημερινά, μέχρι αργά το βράδυ, ακόμα και το Σαββατοκύριακο».

Πληρωμή λογαριασμών οργανισμών και επιχειρήσεων

Σε περισσότερα από 2.600 καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα, το κοινό μπορεί να πραγματοποιήσει μια ευρεία γκάμα πληρωμών, όπως οφειλές δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ύδρευσης, ασφάλειών, τηλεφωνίας, Internet και συνδρομητικής τηλεόρασης ανεξαρτήτως παρόχου.

«Σε κάθε γειτονιά υπάρχει ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, όπου μπορεί κανείς να πληρώσει φόρους και λογαριασμούς εύκολα και γρήγορα, αποφεύγοντας τις μεγάλες ουρές και την αναμονή. Υπάρχουν πελάτες που έρχονται σταθερά στο κατάστημά μας για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, γνωρίζοντας πως θα αποφύγουν την ταλαιπωρία. Η άμεση εξυπηρέτηση, η ευκολία και το διευρυμένο ωράριο αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα, για αυτό και ο κόσμος προτιμά να τα καταστήματα ΟΠΑΠ προκειμένου να τακτοποιηθεί τις οφειλές του», υπογραμμίζει η κα Διφωνή.

Πηγή: skai.gr

