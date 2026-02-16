Πτώση 0,43% στο Χρηματιστήριο Στα 314,82 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Τιτάν και της Metlen, εν πιέστηκαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ και της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.279,10 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,43%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.267,25 μονάδες (-0,94%) και υψηλότερη τιμή στις 2.304,02 μονάδες (+0,67%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 314,82 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.834.056 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,65%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+4,20%), της Metlen (+2,01%), Lamda Development (+1,42%), της Σαράντης (+1,38%), της Κύπρου (+1,30%) και του ΔΑΑ (+1,25%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-3,13%), της ΔΕΗ (-2,10%), της Aktor (-1,79%), της Optima Bank (-1,69%) και της Alpha Bank (-1,50%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.659.104 και 10.622.915 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 68,72 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 46,11 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 52 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,96%) και Frigoglass (+5,16%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Logismos (-6,09%) και Λανακάμ (κ) (-4,96%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,9800 -1,79%

ΚΥΠΡΟΥ:9,3800 +1,30%

METLEN:36,6000 +2,01%

OPTIMA:9,3000 -1,69%

ΤΙΤΑΝ: 54,6000 +4,20%

ALPHA BANK: 3,8120 -1,50%

AEGEAN AIRLINES: 14,6800 +0,14%

VIOHALCO: 12,6400 -0,78%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,9000 -0,74%

ΔΑΑ:11,3700 +1,25%

ΔΕΗ: 18,6400 -2,10%

COCA COLA HBC:53,1000 -0,75%

ΕΛΠΕ: 9,0550 +0,33%

ELVALHALCOR: 4,7200 +0,75%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,4000 -1,10%

ΕΥΔΑΠ: 7,6000 -0,65%

EUROBANK: 3,9370 -0,56%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1200 +1,42%

MOTOR OIL: 35,2000 -0,90%

JUMBO: 25,2000 +0,80%

ΟΛΠ:38,1000 +0,53%

ΟΠΑΠ: 16,0900 -3,13%

ΟΤΕ: 16,9200 -0,41%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,1960 -1,09%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7000 +1,38%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

