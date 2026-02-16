Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα μπλοκ χωρών του Ινδο-Ειρηνικού ξεκινούν συνομιλίες για να διερευνήσουν την πιθανότητα σχηματισμού μίας από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομικές συμμαχίες, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές με γνώση των συζητήσεων που μίλησαν στο Politico.

Ο Καναδάς ηγείται των συζητήσεων αφού ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κάλεσε τον περασμένο μήνα τις μεσαίες δυνάμεις να αντισταθούν στον εξαναγκασμό μέσω εμπορικού πολέμου -λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ (Trump) απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στους Ευρωπαίους συμμάχους της Δανίας αν δεν παραχωρούσαν τη Γροιλανδία.

Η Οτάβα «πρωτοστατεί στις προσπάθειες δημιουργίας γέφυρας μεταξύ της Προοδευτικής Συμφωνίας για τη Σύμπραξη των χωρών του Ειρηνικού ή αλλιώς CPTPP και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δημιουργούσε ένα νέο εμπορικό μπλοκ 1,5 δισεκατομμυρίου ανθρώπων», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε ηγέτες από όλο τον κόσμο και την επιχειρηματική ελίτ στο Νταβός.

Η ΕΕ και η CPTPP αρχίζουν φέτος συνομιλίες για συμφωνία που θα διασυνδέσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες μελών όπως ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη, το Μεξικό, η Ιαπωνία, το Βιετνάμ, η Μαλαισία και η Αυστραλία με την Ευρώπη.

Η κίνηση θα φέρει σχεδόν 40 χώρες από αντίθετες πλευρές του πλανήτη πιο κοντά.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Κάρνεϊ έστειλε τον εκπρόσωπό του στην ΕΕ, Τζον Χάναφορντ, στη Σιγκαπούρη για να συλλέξει απόψεις περιφερειακών ηγετών σχετικά με τη δυνητική συμφωνία.

«Η δουλειά προχωρά», δήλωσε Καναδός κυβερνητικός αξιωματούχος στο Politico. «Είχαμε πολύ γόνιμες συζητήσεις με εταίρους σε όλο τον κόσμο», τόνισε.

Η απαρχή

Η ΕΕ και το μπλοκ του Ινδο-Ειρηνικού, γνωστό ως CPTPP, αποφάσισαν τον περασμένο Νοέμβριο να ενώσουν τις τους δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τον κατακερματισμό του ελεύθερου εμπορίου μετά τους δασμούς Τραμπ.

«Βλέπουμε μεγάλη αξία στην αύξηση του εμπορίου μεταξύ των μερών της ΕΕ και της CPTPP, κάτι που θα ενίσχυε επίσης την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων», δήλωσε Ιάπωνας αξιωματούχος εμπορίου.

«Αν η ΕΕ είναι ανοιχτή στη συζήτηση, τότε φυσικά θα γίνει πολύ ενδιαφέρον», είπε εμπορικός διπλωμάτης άλλης χώρας της CPTPP.

Στην ΕΕ, ορισμένοι αξιωματούχοι είναι «πολύ πρόθυμοι» να προχωρήσουν τη συμφωνία, σύμφωνα με ανώτερο επιχειρηματικό στέλεχος.

Ωστόσο, παρότι η συμφωνία «ανήκει πράγματι στο ευρύ πεδίο συνεργασίας ΕΕ - CPTPP», αξιωματούχος της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι «δεν αποτελεί προς το παρόν προτεραιότητα». Οι πιο άμεσες συζητήσεις επικεντρώνονται σε «συγκεκριμένα αποτελέσματα», όπως η προσέγγιση των εφοδιαστικών αλυσίδων και η διαφοροποίηση του εμπορίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.