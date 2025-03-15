Χατζηδάκης: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ αλλά και δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,2% του ΑΕΠ εμφάνισε το 2024 ο προϋπολογισμός

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ αλλά και δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,2% του ΑΕΠ εμφάνισε το 2024 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε ο τέως υπουργός Οικονομικών και νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής στον νέο ΥΠΕΘΟ Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη τα στοιχεία αυτά μένει να πιστοποιηθούν από την Eurostat σε περίπου ένα μήνα, αλλά είναι δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός του 2024 εμφάνισε μεγάλη υπεραπόδοση.

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση των στόχων, με τον προϋπολογισμό του 2025, την περασμένη χρονιά το πρωτογενές πλεόνασμα αναμενόταν να κλείσει στο 2,5% του ΑΕΠ ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ήταν 0,7% του ΑΕΠ.

Οι επιδόσεις είναι αισθητά καλύτερες με την υπέρβαση να προσεγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ και σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα «σκληρής και νοικοκυρεμένης δουλειάς».

«Θα εργαστούμε στηριζόμενοι σε 2 άξονες: Σεμνότητα και αποτελεσματικότητα. Σεμνότητα, διότι ο κόσμος έχει τα προβλήματά του και με τον κόσμο δεν αντιδικείς αλλά συνομιλείς και βλέπεις τι μπορείς να υλοποιήσεις. Και αποτελεσματικότητα, διότι αν στο τέλος της διαδρομής δεν έχεις να δείξεις έργο και μένεις σε ευσεβείς πόθους και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις τα πράγματα γίνονται χειρότερα για όλους», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης κατά την τελετή παράδοσης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο νέο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Αναφερόμενος στα νέα του καθήκοντα ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι για όλα τα συναρμόδια υπουργεία στόχος είναι το αποτέλεσμα. «Οι θεωρίες, οι υποσχέσεις, τα μεγάλα λόγια, δεν οδηγούν πουθενά. Εκείνο που χρειάζεται είναι στοχοπροσήλωση, συγκεκριμένα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Ο Κυριάκος είναι σίγουρα και το έχει αποδείξει, αυτής της σχολής». Και πρόσθεσε: «Ένα κομμάτι του εαυτού μου θα παραμείνει πίσω. Όχι μόνο λόγω των αναμνήσεων, αλλά και λόγω του καινούργιου συντονιστικού ρόλου που έχουμε εκ των πραγμάτων στα οικονομικά και παραγωγικά υπουργεία. Για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην πράξη και τη δουλειά του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών και να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της προσπάθειας. Θα υπάρξει αρμονική συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα οικονομικά υπουργεία και οι αναγκαίες συνέργειες, έτσι ώστε να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα σε τομείς, όπως είναι οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, ο ανταγωνισμός. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε την πρόοδο της οικονομίας τα τελευταία δύο χρόνια, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την χθεσινή αξιολόγηση της Moody’s, με την οποία η Ελλάδα πήρε την επενδυτική βαθμίδα και από τον τελευταίο οίκο αξιολόγησης.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ακόμη:

-Στην αποκρατικοποίηση των 4 συστημικών τραπεζών, τις παρεμβάσεις για τη μείωση των τραπεζικών προμηθειών στις συναλλαγές, τον περιορισμό των κόκκινων δανείων και την διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προκειμένου να καλύπτει όχι μόνο τους ευάλωτους αλλά και τη μεσαία τάξη.

-Στις παρεμβάσεις για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με την ολοκλήρωση 15 αποκρατικοποιήσεων σε ενάμιση χρόνο (επίδοση που δεν είχε προηγούμενο στη σύγχρονη οικονομική ιστορία της Ελλάδας), τη μεταρρύθμιση του Υπερταμείου, την ανασυγκρότηση της ΕΤΑΔ, την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών στις παραλίες.

-Τον περιορισμό της φοροδιαφυγής: «Όχι μόνο σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά κυρίως σε σχέση με την εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, με την εφαρμογή ηλεκτρονικών μεθόδων και διασταυρώσεων. Νομίζω οι λέξεις my data από τη μία πλευρά και σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές από την άλλη, τα λένε όλα. Μόνο αυτά τα 2 εργαλεία μας οδήγησαν σε μία υπεραπόδοση των εσόδων ύψους 2 δισεκατομμυρίων. Ποτέ, aπό το 1974 και μετά τουλάχιστον δεν έχει υπάρξει τέτοια πρόοδος σε αυτόν τον τομέα», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης. Σημείωσε ακόμη τις 72 μειώσεις φόρων που υλοποιήθηκαν αλλά και τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας.

-Τη νομοθετική παρέμβαση για την προώθηση της καινοτομίας με την οποία θεσπίστηκαν τα πιο προωθημένα μέτρα σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. «Και αυτό νομίζω θα βοηθήσει την προσπάθεια η οικονομία μας να γίνει ακόμα πιο δυναμική και γιατί όχι ακόμα πιο εξωστρεφής», είπε.

Ο κ. Χατζηδάκης ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τους υφυπουργούς Χρίστο Δήμα και Αθανάσιο Πετραλιά, τους γενικούς γραμματείς, τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, τον γενικό διευθυντή του ΟΔΔΗΧ Δημήτρη Τσάκωνα και τα στελέχη του υπουργείου για τη συνεργασία και κατέληξε: «Δεν μετατρέψαμε την Ελλάδα σε παράδεισο. Αλλά είχαμε υποσχεθεί ότι μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια θα ανεβάσουμε την Ελλάδα αρκετά σκαλιά ψηλότερα και πράγματι αυτό επιτεύχθηκε. Θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα σε έναν δρόμο που χωρίς καμία αμφιβολία θα συνεχίσει να έχει δυσκολίες. Αλλά αξίζει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την οικονομία μας, για τους Έλληνες και για τα παιδιά μας. Διότι πράγματι δικαιούμαστε και μας αξίζουν περισσότερα και θα τα πετύχουμε. Όχι φυσικά με λαϊκίστικες συνταγές, οι οποίες δοκιμάστηκαν στο παρελθόν και απέτυχαν. Θα πετύχουμε, με μια προσέγγιση κοινής λογικής, συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σύνεση με μια φιλοεπενδυτική προσέγγιση. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα το συνεχίσει ο Κυριάκος, επιταχύνοντας ακόμα περισσότερο το βηματισμό μας».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης από την πλευρά του έθεσε ως βάση για τη συνέχεια την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα και δεσμεύτηκε για τήρηση των στόχων στο ακέραιο, τόσο στα πλεονάσματα και το χρέος, όσο και τις πρωτογενείς δαπάνες.

Πηγή: skai.gr

