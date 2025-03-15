Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 21 Μαρτίου

Συνολικά 69.713.818,94 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.119 δικαιούχους από τις 17 έως τις 21 Μαρτίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 20 Μαρτίου, θα καταβληθούν 12.513.818,94 ευρώ σε 29.413 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων), καθώς και για έξοδα κηδείας και

- από τις 17 έως τις 21 Μαρτίου, θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 500.000 ευρώ σε 6 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

