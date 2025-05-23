«Ψαλίδι» στην έκπτωση για την εξόφληση του φόρου – Ποιοι την χάνουν

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ψαλιδίζεται» μέσα στις επόμενες ημέρες η έκπτωση που χορηγείται σε όσους αποφάσισαν να εξοφλήσουν ολόκληρο τον φόρο που τους αναλογεί πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας στις 31 Ιουλίου. Ως γνωστόν, το ύψος της έκπτωσης τη φετινή χρονιά εξαρτάται από το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα υποβληθεί η δήλωση. Όσο πιο αργά υποβάλλει κάποιος τη δήλωσή του, τόσο συρρικνώνεται και το ποσοστό της έκπτωσης που εξασφαλίζει.



Ειδικά φέτος, πέρα από τη διαφοροποίηση που υπάρχει όσον αφορά στο καθεστώς εκπτώσεων για την εξόφληση ολόκληρου του ποσού του φόρου πριν την καταληκτική ημερομηνία, όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, θα πρέπει να δείξουν και ιδιαίτερη προσοχή του εντύπου Ε1 καθώς έχουν εισαχθεί νέοι κωδικοί.

Πότε «ψαλιδίζεται» η έκπτωση για την εξόφληση ολόκληρου του φόρου

Οι φορολογούμενοι όπως και να έχει πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους μέχρι τις 15 Ιουλίου 2025.

Στην περίπτωση της εφάπαξ ή έστω σε δόσεις εξόφληση ολόκληρου του ποσού φόρου μέχρι τις 31 Ιουλίου, παρέχεται έκπτωση το ύψος της οποίας εξαρτάται από το πόσο νωρίς θα γίνει η υποβολή της δήλωσης.

Η εν λόγω έκπτωση, που επισημαίνεται για ακόμη μία φορά πως αφορά την περίπτωση εφάπαξ πληρωμής ή ακόμη και σε δόσεις μέχρι όμως τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, διαμορφώνεται ως εξής:

4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 30 Απριλίου

3% για δηλώσεις από 1η Μαΐου έως 15 Ιουνίου

2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου

Όσοι λοιπόν υπέβαλλαν τη δήλωσή τους μέχρι και τις 30 Απριλίου ήδη εξασφάλισαν την έκπτωση του 4%. Εκείνοι που θέλουν να μειώσουν τον φόρο τους έστω κατά 3% θα πρέπει πάντως να βιαστούν, καθώς απαιτείται να καταθέσουν τη δήλωσή τους στην ΑΑΔΕ μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Από την επόμενη ημέρα κιόλας η σχετική έκπτωση περιορίζεται στο 2%.

Όπως και να έχει αυτό το «πακέτο» εκπτώσεων (4%, 3%, 2%) που εξαρτάται από την ημερομηνία υποβολής της φορο-δήλωσης, ισχύει όπως προαναφέρθηκε μόνο αν η πληρωμή ολόκληρου του φόρου που προκύπτει πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου.

Όσοι βεβαίως δεν ενδιαφέρονται για αυτό το «πακέτο» εκπτώσεων, μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να λήγει στις 31 Ιουλίου 2025.

Τι αλλάζει στο έντυπο Ε1 για τις μειώσεις φόρων

Άλλο ένα σημείο που θα πρέπει να προσέξουν φέτος οι πολίτες είναι το νέο έντυπο Ε1 το οποίο εισάγει νέους κωδικούς που αφορούν απαλλαγές και μειώσεις φόρων.

Συγκεκριμένα:

Οι κωδικοί 119-120 αφορούν όσους εκμίσθωσαν κλειστές κατοικίες ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες μετά τις 8 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι κωδικοί 689-690 και 691-692 αφορούν φιλοδωρήματα που εισπράττουν εργαζόμενοι στον τομέα της εστίασης, με δυνατότητα αφορολόγητης δήλωσης έως 300 ευρώ μηνιαίως.

Οι κωδικοί 047-048 αφορούν τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για φορολογούμενους που ζουν σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι κωδικοί 027-028 που αφορούσαν το τέλος έχουν διαγραφεί, προσφέροντας ελάφρυνση.



Πηγή: skai.gr

