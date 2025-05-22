Smartphones: Ελαφρά πτωτική πορεία για την παγκόσμια αγορά το 2025

Η παγκόσμια αγορά smartphones ξεκίνησε το 2025 με θετικά πρόσημα, καταγράφοντας αύξηση 3% στις αποστολές κατά το 1ο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Counterpoint Research. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανή ελαφρά πτώση στην ετήσια πορεία της αγοράς, εξαιτίας αυξανόμενων οικονομικών αβεβαιοτήτων και εμπορικών εντάσεων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά smartphones αναμένεται να κινηθεί ελαφρά καθοδικά το 2025, με μικρές μειώσεις ή σταθεροποίηση στις αποστολές. Όπως εξηγούν, η ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των κατασκευαστών να καινοτομήσουν και να προσαρμοστούν σε νέες αγορές και τεχνολογίες. Σύμφωνα με την ανάλυση της Counterpoint Research, οι αναδυόμενες αγορές θα συνεχίσουν να αποτελούν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης, ενώ οι ώριμες αγορές θα παρουσιάσουν κορεσμό και σταθεροποίηση.

Η Counterpoint Research αναθεωρεί τις προβλέψεις της λόγω οικονομικών αβεβαιοτήτων και εμπορικών εντάσεων

Αρχικά, η Counterpoint προέβλεπε αύξηση 4% για το 2025, βασιζόμενη σε ανάκαμψη της ζήτησης και κυβερνητικά προγράμματα επιδότησης, όπως αυτό της Κίνας. Ωστόσο, η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ τον Απρίλιο και η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα οδήγησαν σε αναθεώρηση των προβλέψεων, με την εταιρεία να αναμένει, πλέον, μηδενική ή ακόμα και αρνητική ετήσια ανάπτυξη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πωλήσεις smartphones μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο του 2025, με τις πωλήσεις premium συσκευών (άνω των $800) να υποχωρούν κατά 4%. Στο μεταξύ, η αγορά των αναδιπλούμενων smartphones αναμένεται να σημειώσει την πρώτη της πτώση το 2025, με προβλεπόμενη μείωση 4% στις αποστολές.

Βασικοί παίκτες, περιφερειακές διαφορές

Η Samsung παραμένει ο κορυφαίος κατασκευαστής σε αριθμό αποστολών ετησίως, με μερίδιο 20% το 1ο τρίμηνο του 2025. Η Apple ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με μερίδιο αγοράς 19%, ενώ η Xiaomi τερματίζει τρίτη με 14%.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η περιοχή Μέσης Ανατολής και Αφρικής (MEA) καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια ανάπτυξη αποστολών, ενώ η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική αντιμετωπίζουν πτώση ζήτησης. Η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η κορεσμένη αγορά στις ανεπτυγμένες χώρες περιορίζουν την αύξηση των πωλήσεων.

Στο μεταξύ, η μετάβαση σε 5G smartphones συνεχίζεται, με τις κορυφαίες μάρκες να κατέχουν περίπου το 80% των αποστολών 5G συσκευών, αλλά η καινοτομία δεν επαρκεί για να προκαλέσει σημαντική αύξηση της ζήτησης.

Προοπτικές για το μέλλον

Παρά τις τρέχουσες προκλήσεις, η Counterpoint προβλέπει ανάκαμψη της αγοράς το 2026, με την είσοδο της Apple στον χώρο των αναδιπλούμενων συσκευών και την ανανέωση των σειρών clamshell. Επιπλέον, η αυξανόμενη ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στα smartphones αναμένεται να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την αγορά τα επόμενα χρόνια.

Συνολικά, το 2025 διαμορφώνεται ως έτος στασιμότητας ή ελαφράς πτώσης για την παγκόσμια αγορά smartphones, με τις μελλοντικές εξελίξεις να εξαρτώνται από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και τις τεχνολογικές καινοτομίες των κατασκευαστών.

